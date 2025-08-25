Predsjedništvo BiH danas o prijedlogu da se Tramp nominuje za Nobelovu nagradu za mir

Na dnevnom redu današnje sjednice Predsjedništva BiH trebalo bi se raspravljati o prijedlogu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da se predsjednik SAD Donald Tramp nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

Sjednica bi trebala početi u 15 sati, a Cvijanović je ranije najavila da će predložiti Odboru za dodjelu Nobelove nagrade Trampa za ovu nagradu.

- Američki predsjednik je ovu nominaciju zaslužio jer je svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza - pojasnila je ona.

Dodala je da cijeni njegove napore i dostignuća u oblasti mira te da smatra opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da Trampa predloži.

Dalje je navela da je u Bijeloj kući postignut mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana, čime je okončan dugogodišnji konflikt u Južnom Kavkazu, a navela je i njegov angažman u Jemenu, kao i zaustavljanje sukoba između Ruande i Konga.

- Uzimajući u obzir navedeno, jasno je da su diplomatski napori predsjednika Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka, pri čemu je njegovim naporima značajno unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost - istakla je Cvijanović.