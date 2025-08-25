Ambasador BiH u Srbiji: "Ne bih se iznenadio da kao odgovor na Šmitovu tiraniju se uvede vanredno stanje"

Predstojeći referendum u RS će odrediti budućnost Republike Srpske, rekao je programu RTRS-a ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ (SNSD).

- Postavlja se pitanje ko je nosilac vlasti, narod ili neki Kristijan Šmit kao i to da li će narod u RS-u ostati nosilac suvereniteta ili će se ta pozicija ukinuti - kazao je Vranješ.

Kaže da ako bi se ta pozicija ukinula, onda glasanje više ne bi značilo ništa.

- Onda bi tiranin kao što je Šmit odlučivao. Protiv tiranije se bori demokratijom. I zato je dobro pitanje da postavimo pitanje građanim da li su saglasni sa tim. Ako građani kažu "ne" Šmitu, kolonijalnoj upravi i tiraniji, to će onda biti orjentacija srpskoj političkoj eliti u kom pravcu će dalje da ide - kazao je Vranješ.

Kazao je da očekuje veliku izlanost i veliki "ne".

- Šmit je zajedno sa svoji sponzorima iz Berlina, Brisela i Londona napravio čitav mehanizam zloupotreba u pravosuđu BiH. Tako je napravljeno da će Šmit slati naloge Tužilaštvu, koje će zajedno sa sudom udariti na RS - naveo je Vranješ.

Dalje navodi da visoki predstavnik "ima svoje poslušnike u pravosuđu, koji očekuju ovakav scenario" i kaže da ne treba iznenaditi da Tužilaštvo BiH počne podizati brojne optužnice za napad na ustavni poredak BiH.

- Moglo vi da se očekuje stotine ovakvih optužnica, jer se prema Šmitovim odredbama sve što se dešava u RS može tumačiti kao napad na ustavni poredak BiH. U svrhu samoodbrane Republika Srpska će imati na raspolaganju paletu mogućih odgovora na nove napade Šmitove tiranije. Ne bih se iznenadio i da jedan od odbrambenih mehanizama bude uvođenje vanrednog stanja kako bi se zaštitili ustavni poredak, institucije i građani Republike Srpske. To onda vodi u dalju eskalaciju, što je izgleda i Šmitov cilj. Republika Srpska spremna da ide do kraja u odbrani svojih istitucija, ustavne pozicije, suvereniteta i prava srpskog konstituvnog naroda, pa makar se BiH raspala u paramparčad. Moje pitanje je samo kako to misle ostvariti, odnosno nametnuti - rekao je Vranješ.