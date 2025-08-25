Crnadak za "Avaz": Provođenje usvojenih odluka i zaključaka NSRS direktno bi ugrožavalo mir i bezbjednost

Ponašanje Milorada Dodika i vrha vlasti u RS nakon presude Suda BiH je na granici ludila, jer ovakvo poricanje i neprihvatanje realnosti nije normalno, izjavio je za "Avaz" šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS Igor Crnadak. Komentirajući posljednje odluke bivšeg predsjednika RS i aktuelne većine u skupštini, Crnadak kaže da se ponašaju "kao da je čitav narod bez mozga, pa misle da im može proći da jedan dan poštuju presudu, Sud BiH i Ustavni sud, a drugi dan provode referendume i uvode Republiku Srpsku u vanredno stanje zbog iste te presude".

- Imenovanje mandatara je nastavak ove psiho drame, u kojoj je kraj poznat, jer koliko god odbijate realnost, ne možete poništiti stvarno stanje stvari. S druge strane, što duže to radite otrežnjenje je sve teže i bolnije. Dodik jednostavno više nije predsjednik Republike, pa je njegovo imenovanje novog mandatara bez ikakve pravne važnosti, to je bezvrijedan papir. Cijela ova situacija podsjeća me na jednog čovjeka iz mog naselja koji je punih deset godina nakon rata svaki dan hodao u uniformi i bio ubijeđen da rat još uvijek nije završen - kaže Crnadak za "Avaz".

Raspisivanje referenduma

On je komentirao i zaključke usvojene na posljednjoj sjednici NSRS i odluku o raspisivanju referenduma.

- Sve ono što je 50 poslanika izglasalo u petak, pod snažnim pritiskom i strogom kontrolom Milorada Dodika, je posao koji je štetan, prije svega za RS. Provođenje usvojenih odluka i zaključaka direktno bi ugrožavalo mir i bezbjednost i odvelo bi hiljade ljudi u počinjenje veoma ozbiljnih krivičnih djela. Nasilna opstrukcija održavanja izbora je krivično djelo koje nema veze sa Kristijanom Šmitom i predstavlja opasan akt nasilja nad demokratskom voljom građana.

Posebna priča je referendumsko pitanje iz kojeg se vidi koliko smo mi u opoziciji bili u pravu, jer se sve vrti oko samo jedne presude i oko političke sudbine samo jednog čovjeka - ističe Crnadak.

Dublja izolacija

Dodaje da RS ima pravo na referendum, ali da se ovdje radi o zloupotrebi, jer na referendumu se narod ne može pitati šta misli o nekoj pravosnažnoj presudi, jer je to besmisleno.

- Ovakvo inaćenje i pokušavanje da prođete glavom kroz zid koštaće nas još dublje izolacije i donijeće mnogo novih problema za Republiku Srpsku. Po mom mišljenju, ovdje se ne radi o produbljivanju pollitičke krize, nego o kršenju zakona, odbijanju provođenja pravosnažne presude i potencijalnom ugrožavanju bezbjednosti. To nisu političke stvari, niti su opozicija ili mediji nadležni i pozvani da rješavaju ovakve situacije. Zna se ko je za to zadužen, a kad se to riješi onda ćemo imati nastavak političkih sučeljavanja i izbornih utakmica. Nema niko pravo da zabija glavu u pijesak i da se krije iza opozicije ili iza javnosti. Nemaju na to pravo ni Dodik, koji je ponovo opoziciju označio kao najveći problem, ali ni oni kojima je posao da ovakve situacije razriješe - kaže Igor Crnadak za "Avaz".