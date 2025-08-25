Nesreća na autoputu kod Doboja: Rolne papira se prosule po cesti

Na autoputu u mjestu Kladari kod Doboja desila se saobraćajna nesreća u kojoj je kamion udario u zaštitu ogradu, a tom prilikom je došlo i do ispadanja tereta, piše ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač kamiona nije povrijeđen.

- Upravo smo dobili informaciju da je na 69. kilometru auto-puta 9. januar, na dionici Kladari - Prnjavor, u Kladarima došlo do saobraćajne nezgode, prevrtanja kamiona i da se teret (rolne papira) koji je kamion prevozio rasuo po auto-putu, u oba smjera. Saobraćaj se i u pravcu Doboja i u pravcu Prnjavora odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, a regulaciju vrši putna služba za održavanje autoputa. Vozače molimo da voze znatno opreznije i sporije - navedeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.