Aid Mršić: Nije mi isplaćeno 22.000, nego 15.291 KM, ponudili su mi ponovno zapošljavanje, to nije provođenje presude

Nakon što smo objavili vijest da je TV SA isplatila oko 22.000 KM Aidu Mršiću, jer je bio otpušten u trenutku dok se nalazio na bolovanju te da on sada traži isplatu naknada za svih pet godina od trenutka otpuštanja, portalu "Avaza" se obratio sam Aid Mršić, koji je demantovao određene navode.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti.

- Pomalo sam iznenađen da se ozbiljan medij poput Vašeg upustio u spekulacije, i prenio netačne informacije svojim čitaocima. Tekst koji ste objavili, potkrijepljen izjavom aktuelnog generalnog direktora JP Televizija Kantona Sarajevo Harisa Dučića je sve, samo ne tačan. Na ovaj način nanosite štetu meni, i dezavuirate javnost. Evo nekoliko činjenica koje ste trebali provjeriti, prije nego ste iznijeli netačne informacije. Ne trebam napominjati da je osnovno novinarako pravilo potražiti i stav druge strane, kako bi priča bila kompletna.

1. JP TVSA meni nije isplatila “oko 22.000 KM” kako tvrdite u svom tekstu. Činjenica je da je na moj račun uplaćeno 15.291 KM.

2. JP TVSA je putem svog pravnog zastupnika 18.08.2025., mom advokatu dostavila Odluku (br. 01-1910/25), a meni četiri dana kasnije, u kojoj se spominje mogućnost ugovora, (Novinar 1, ili Novinar 2), ali takav ugovor meni nije dat na uvid kao poseban akt, niti sam imao priliku saznati kada bih ga mogao vidjeti…proučiti i donijeti odluku o prihvatanju. Također, ono što mi po dostavljenoj Odluci nudi TVSA nije u skladu s pravomoćnom presudom suda. Presuda kaže: “Poništava se otkaz ugovora o radu”, što znači da se mora ispoštovati kontinuitet mog radnog odnosa, te da je otkaz u cijelosti bio nezakonit. To znači da pravni put uspostave mog radnog odnosa u potpunosti mora biti zakonit. Zauzvrat, JP TVSA je u Odluci ponudila da potpišem novi ugovor od 18.08.2025. što nije provođenje presude, već ponovno zapošljavanje. Odluka nije ugovor!

3. Iznos novca kojeg spominje generalni direktor JP Televizija Kantona Sarajevo je netačan, i nejasno je kako je došao do njega? Naknada koju potažujem je recipročna onome šta je TVSA dužna isplatiti budući da je otkaz ugovora o radu, a koji je dat meni, u potpunosti bio nezakonit, te je pravomoćnom presudom, poništen. Koliko je to novca, ne zna niko u ovom trenutku. Time će se baviti sudaki vještak na osnovu rješenja postupajućeg sudije.

4. Kada je riječ o mom bolovanju, na istom sam bio jer mi je tadašnje rukovodstvo zabranilo ulazak u prostorije RTV Doma, te sam prolazio kroz psihičko i fizičko maltretiranje. Moje bolovanje nije proizvoljno, niti je zloupotrebljeno na način na koji se predstavlja, što je i dokazano pravomoćnom presudom.

5. Pozivam članove Uprave JP TVSA da se upoznaju s normama Zakona o radu, i ispoštuju pravomoćnu presudu Suda, te da izbjegavaju bilo kakvo politikanstvo. Sve drugo vodi u nove tužbe. Podsjećam da je ovdje riječ o novcima građana Kantona Sarajevo, što vodi u zloupotrebu položaja i ovlasti Uprave TVSA.