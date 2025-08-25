Općinski sud u Mostaru zakazao novo ročište, štrajk medicinara se nastavlja

To je za "Avaz" potvrdio Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu HNK.

Štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji je počeo jutros nastavlja se u punom kapacitetu nakon što je danas Općinski sud u Mostaru zakazao novo ročište za četvrtak, 28. avgusta, odlučujući po zahtjevu Vlade HNK koji su putem kantonalnog pravobranioca zatražili donošenje privremene mjere zabrane štrajka.

- Nakon preliminarnog iznošenja dokaza obje strane postupajući sudija je zakazao novo ročište. Ishodom današnjeg ročišta mi smo potpuno zadovoljni i najbitnije je da se generalni štrajk nastavlja. Ujedno, nastavlja se i sudski postupak - rekao je Vuković.

Dodao je da u međuvremenu od najave, ali i konačne odluke o zakazivanju štrajka s predstavnicima Vlade HNK nisu imali nikakvih kontakata.

Podsjetimo, zdravstveni radnici u HNK već šest mjeseci traže potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora kojim bi dobili povećanje koeficijenta složenosti poslova za 0,50,na isti način kao što su to dobili članovi Sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK.