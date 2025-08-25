Općinski sud u Mostaru zakazao novo ročište, štrajk medicinara se nastavlja

Štrajk zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji je počeo jutros nastavlja se u punom kapacitetu nakon što je danas Općinski sud u Mostaru zakazao novo ročište za četvrtak, 28. avgusta, odlučujući po zahtjevu Vlade HNK koji su putem kantonalnog pravobranioca zatražili donošenje privremene mjere zabrane štrajka.
To je za "Avaz" potvrdio Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu HNK.
- Nakon preliminarnog iznošenja dokaza obje strane postupajući sudija je zakazao novo ročište. Ishodom današnjeg ročišta mi smo potpuno zadovoljni i najbitnije je da se generalni štrajk nastavlja. Ujedno, nastavlja se i sudski postupak - rekao je Vuković.
Dodao je da u međuvremenu od najave, ali i konačne odluke o zakazivanju štrajka s predstavnicima Vlade HNK nisu imali nikakvih kontakata.
Podsjetimo, zdravstveni radnici u HNK već šest mjeseci traže potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora kojim bi dobili povećanje koeficijenta složenosti poslova za 0,50,na isti način kao što su to dobili članovi Sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK.