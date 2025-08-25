Vukanović: Podnijet ću krivične prijave protiv Dodika zbog prijetnji i lažnog predstavljanja

Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u NSRS Nebojša Vukanović izjavio je da će protiv Milorada Dodika podnijeti dvije krivične prijave - jednu zbog prijetnji u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a drugu zbog “lažnog predstavljanja”.

- U toku posebne sjednice NSRS, u petak uveče, rekao je da sam zlo koje treba ukloniti. Dakle, klasično krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti - kaže Vukanović za Fenu.

Imenovan mandatar

Osim toga, kako navodi, Dodik se “lažno predstavlja” kao predsjednik RS i kao takav je imenovao mandatara za sastav nove vlade RS.

- Podsjećam da je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandate Dodiku kao predsjedniku RS. On sada imenuje mandatara koji treba u NSRS da predloži sastav nove vlade čiji će legitimitet biti upitan. Osim toga, sigurno će neko tražiti od Ustavnog suda da to ispita - ističe Vukanović.

Odluka o raspisivanju referenduma

Tvrdi da Dodik sve više uvlači institucije RS i njene građane u haos.

Na posebnoj sjednici NSRS, u petak uveče, usvjena je odluka o raspisivanju referenduma nakon presude Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a kojem je CIK oduzeo mandat. Na sjednici NSRS je zauzet i stav o odbacivanju presuda i neprihvatanju visokog predstavnika u BiH.

Na sjednici je usvojena i odluka o raspisivanju referenduma 25. oktobra povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a BiH.

Dodik je dan poslije imenovao Savu Minića za mandatara za sastav nove vlade RS, a tvrdi da za to ima ustavna ovlašćenja po članu 80 Ustava RS.