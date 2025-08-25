Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UGROŽAVANJE BEZBJEDNOSTI

Vukanović: Podnijet ću krivične prijave protiv Dodika zbog prijetnji i lažnog predstavljanja

a sjednici NSRS je zauzet i stav o odbacivanju presuda i neprihvatanju visokog predstavnika u BiH

Nebojša Vukanović. Fena

FENA

25.8.2025

Predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u NSRS Nebojša Vukanović izjavio je da će protiv Milorada Dodika podnijeti dvije krivične prijave - jednu zbog prijetnji u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a drugu zbog “lažnog predstavljanja”.

- U toku posebne sjednice NSRS, u petak uveče, rekao je da sam zlo koje treba ukloniti. Dakle, klasično krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti - kaže Vukanović za Fenu.

Imenovan mandatar

Osim toga, kako navodi, Dodik se “lažno predstavlja” kao predsjednik RS i kao takav je imenovao mandatara za sastav nove vlade RS.

- Podsjećam da je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandate Dodiku kao predsjedniku RS. On sada imenuje mandatara koji treba u NSRS da predloži sastav nove vlade čiji će legitimitet biti upitan. Osim toga, sigurno će neko tražiti od Ustavnog suda da to ispita - ističe Vukanović.

Odluka o raspisivanju referenduma

Tvrdi da Dodik sve više uvlači institucije RS i njene građane u haos.

Na posebnoj sjednici NSRS, u petak uveče, usvjena je odluka o raspisivanju referenduma nakon presude Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a kojem je CIK oduzeo mandat. Na sjednici NSRS je zauzet i stav o odbacivanju presuda i neprihvatanju visokog predstavnika u BiH.

Na sjednici je usvojena i odluka o raspisivanju referenduma 25. oktobra povodom presude Suda BiH i odluke CIK-a BiH.

Dodik je dan poslije imenovao Savu Minića za mandatara za sastav nove vlade RS, a tvrdi da za to ima ustavna ovlašćenja po članu 80 Ustava RS.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.