N1 na Vučićevom daljinskom upravljaču, direktor Amir Zukić uposlenicima poručio: "Budite spremni na svaku opciju!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici ubrzano pripremaju gašenje televizija N1 i Nova. Premda je Vučić ranije najavio prestanak emitovanja ovih medija do novembra 2025., planovi se sada provode brže, uz podršku državnih fondova i promjenu rukovodstva u United Grupi, piše Slobodna Bosna.

Prošle sedmice je objavljeno da je novi direktor United Grupe u Srbiji Vladica Tintor, nekadašnji direktor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije (RATEL). Posljednjih mjeseci United Grupa, u okviru koje posluju i N1 i Nova TV, našla se u velikom previranju nakon što je prodala SBB i Sportklub u Srbiji i dala otkaz predsjedniku Savjetodavnog odbora kompanije Draganu Šolaku, koji je ujedno i osnivač kompanije i manjinski vlasnik.

- Pitat ću ga u novembru, decembru ove godine, ne sljedeće, već ove, zato što oni nisu uspjeli da obezbijede dodatna finansiranja. Prvo će da ih malo pootpuštaju, pa ćemo mi onda da pomognemo da dio tih ljudi zaposlimo - kazao je u februaru ove godine Vučić povodom prodaje SBB-a.

Tapkanje u mraku

Sukob između Šolaka i većinskih akcionara United Grupe, investicionog fonda BS Partners, izbio je zbog 200 miliona eura koliko je Šolaku pripadalo kao provizija zbog prodaje operacija u Srbiji kao dio ugovorne klauzule sa United Grupom, čija je dosadašnja generalna direktorica Viktorija Boklag također dobila otkaz u istom trenutku kada i Šolak.

United Grupa se očigledno našla na raskrižju između političkih interesa i profitabilnih poslovnih odluka, a sve je kulminiralo postavljanjem Vladice Tintora, čovjeka koji se smatra bliskim Vučiću, na čelo rukovodstva ove kompanije.

Oko 80 uposlenika redakcije N1 u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa neizvjesnom budućnošću i još uvijek tapkaju u mraku kada je riječ o budućnosti ove TV kuće. Od sudbine srbijanske N1 zavisit će i sarajevska redakcija, a u tom pogledu, sve je manje optimizma među uposlenicima.

- Na posljednjem zajedničkom sastanku, direktor programa Amir Zukić nam je rekao da trebamo biti spremni na sve scenarije. Nije isključeno da će i njega ubrzo smijeniti jer je bio među onima koji su potpisali pismo podrške Draganu Šolaku. U Srbiji su krenuli u smjene svih ljudi koje je Šolak postavio, a među njima je i Aleksandra Subotić, izvršna direktorica United Media, za koju se već uveliko priča da je sljedeća na redu… - kaže izvor Slobodne Bosne iz N1.

Za razliku od Beograda gdje Vučić javno i bez uvijanja govori o gašenju N1, medija koji mu je već mjesecima trn u oku zbog podrške studentskim protestima u Srbiji, u Sarajevu je strategija drugačija: pritisci se kamufliraju kroz „uredničke odluke“ i unutrašnje restrikcije. Primjer „bunkerirane“ emisije o Draganu Čoviću bio je prvi ozbiljan alarm. Televizija koja se godinama predstavljala kao bastion profesionalnog novinarstva odjednom nije stala iza vlastitog istraživačkog rada. Nakon toga uslijedila je naprasna cenzura filma o ruskom utjecaju koji se već počeo snimati, kada je rukovodstvo te televizije sa Amirom Zukićem na čelu naredilo obustavu snimanja. Ovakva autocenzura je probudila sumnje o utjecajima iz Beograda na uređivačku politiku sarajevske redakcije N1, iako je Zukić to odlučno negirao. No, stvari se sada značajno mijenjaju za sve. Vučićevo “tiho gašenje” N1 i Nove je nastavak njegove dugoročne politike: kontrole narativa o ratu, agresiji Srbije na BiH i genocidu, a posebno putem medija koji djeluju na području Bosne i Hercegovine.

Sužavanje medijskog prostora

Suština problema je jednostavna: ako redakcija u Sarajevu postane dio tog sistema, BiH će ostati bez još jednog od rijetkih medija gdje su se još mogli čuti kritički glasovi. Nakon gašenja Al Jazeere Balkans i također neizvjesne sudbine Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike, gašenje N1 bi predstavljalo novi ozbiljan udarac za medijsku scenu u Bosni i Hercegovini, tim više što je ta televizija od svog osnivanja 2014. godine zadobila veliko povjerenje gledalaca širom BiH.

- Činjenica je da za nas sada sve ovisi od Srbije. U septembru bi se trebao predati novi plan rada za idućih godinu dana i niko ne zna da li će biti odobren. Svakodnevno se pitamo šta će biti s nama i hoće li nas samo neko preko noći obavijestiti da prestajemo s emitovanjem, kao što je bio slučaj sa Al Jazeerom. S druge strane, ako nas i ne ugase, hoće li nam ovdje instalirati nekoga ko će provoditi propagandu Vučićeve vlasti? - kaže sagovornik SB.

Posljednja dešavanja u Beogradu sa United Grupom su ogledni primjer kako politika koristi ekonomske poluge moći da utiče na nezavisne medije. Nastavak tog procesa znači da će uloga N1 BiH kao medija koji omogućava pluralizam mišljenja i kritičke glasove biti ugašena ne jednim dekretom, nego nizom „malih kompromisa“ koji vode ka istom cilju – potpunoj kontroli. A kada nestane alternativa, Vučićeva verzija stvarnosti u kojoj nema agresije, nema genocida i nema odgovornosti postaje dominantna, čak i preko Drine.