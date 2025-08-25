Pravni ekspert Nurko Pobrić za "Dnevni avaz": Svaki akt koji Dodik donese pravno ništa ne vrijedi

Bivši predsjednik RS Milorad Dodik, s vremena na vrijeme, ne priznaje ni Sud BiH, a kamoli njegove presude, izjavio je za “Avaz” pravni ekspert Nurko Pobrić.

Pravni lijekovi

Podsjetimo, Dodikovi stavovi prema bh. pravosudnim institucijama do sada su veoma kontradiktorni, što je evidentno nakon posljednje presude, koju je polovično izvršio. Kaznu zatvora od godinu, na koju je osuđen zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, on je zamijenio novčanom, dok drugi dio presude i zabranu obavljanja dužnosti predsjednika RS ne priznaje, pa je i dalje na ovoj dužnosti.

- De facto, bez obzira šta priča, on je u suštini priznao presudu, jer podnosi pravne lijekove, odaziva se na poziv Suda i ima branioca. Međutim, pravosnažnošću presude Suda BiH, njemu je prestala funkcija predsjednika RS. On više to nije! Svaki akt koji on donese poslije datuma kada je presuda postala pravosnažna je ništavan akt, kao da ne postoji. Isto tako, akt kojim je predložio novog premijera, pravno ništa ne vrijedi – ističe Pobrić.

Saglasan je s ocjenama kolega koje u Dodikovom ponašanju vide obilježja novog krivičnog djela – neizvršavanja odluka Suda.

Šta bi bilo ispravno

- Ima tu još krivičnih djela, samo je pitanje kako će to Tužilaštvo kvalifikovati. Prema mom mišljenju, on je i u krivičnom djelu lažnog predstavljanja, jer se predstavlja kao predsjednik RS, a on to nije. Da smo država u kojoj vlast normalno funkcionira, Tužilaštvo BiH bi već sutra izdalo nalog, pohapsilo Dodika i grupu oko njega i odredilo im pritvor. To bi bilo najispravnije – dodaje Pobrić.

Narod je nosilac prava

Zaključuje da Dodik ima pravnike koji ga pogrešno savjetuju kako iskomplicirati ukupnu situaciju, a da ono što radi ima neki pravni privid.

- Recimo, donose rezoluciju o samoopredjeljenju. To ne postoji u Ustavu, ali postoji u međunarodnom pravu. Nosilac tog prava je narod, a ne država ili dio nje. U slučaju RS to mogu biti samo građani entiteta, ali da bi iskoristili to pravo, morali bi biti diskriminirani na način da nemaju drugo sredstvo osim da proglase samopredjeljenje ili secesiju – dodaje Pobrić.