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SARAJEVO

U petak se osniva stranka "Država iznad svega", osnivač je Naida Ribić, koja je bila kandidatkinja na izborima 2022.

U petak se u Sarajevu osniva nova stranka "Država iznad svega", osnivačica je Naida Ribić

Naida Ribić. Facebook

S. S.

25.8.2025

Osnivačka skupština političke stranke "Država iznad svega" bit će održana u petak u Sarajevu.

Osnivačica ove stranke je Naida Ribić, koja je odlučila da se vrati iz Nizozemske u BiH. Poručila je da zna kako pred njom nisu laki izazovi, ali da će se boriti moćnih sistema laži i krađe.

– Znam da me neće svi dočekati raširenih ruku. Ali ja nemam strah. I ne tražim ništa za sebe. Moj (naš) cilj je jedan – da Bosna postane pravedna. Da svaki građanin, bez obzira na ime, porijeklo, vjeru ili mišljenje ima jednaku šansu. Stranka neće dijeliti ljude. Bit će to politički dom za sve koji žele mir, red, odgovornost i budućnost. Biće to glas onih koje niko ne čuje. Država nije plijen. Vrijeme je za pravedne – poručila je Ribić.

Navela je da stranku osniva jer ne pripada političkoj prošlosti, dolazi iz dijaspore u kojoj se rad, odgovornost i zakon poštuju, a to iskustvo želi prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu. Naglasila je da joj nije cilj lična korist, nego da nudi rješenja.

– Ne prodajem priču, nudim konkretan plan, borba protiv korupcije, vladavina prava, ekonomski razvoj i jačanje obrazovanja su naša temeljna obećanja i prioriteti. Ne pravim stranku za vlast, već za pravdu – naši članovi se biraju po integritetu, ne po rodbinskim ili stranačkim vezama – navela je.

Ribić je dodala da stranka neće praviti kompromis s nepravdom.

– Vjerujemo da država mora biti iznad stranačkih, etničkih i ličnih interesa. Zato i nosimo to ime – poručila je.

U njenoj biografiji se navodi da je bila kandidatkinja na izborima za EU parlament 2019. godine, a 2022. godine je bila kandidatkinja za državni Parlament ispred stranke Mirsada Hadžikadića u sklopu koalicije "Država" u RS, no nije dobila mandat. Navodi se da je vlasnica Radio Bh dijaspore, potpredsjednica Svjetskog saveza dijaspore, član ekspertskog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada i počasnih član Ratnih vojnih invalida dijaspore.

# NAIDA RIBIĆ
# BIH
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