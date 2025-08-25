U petak se osniva stranka "Država iznad svega", osnivač je Naida Ribić, koja je bila kandidatkinja na izborima 2022.

Osnivačka skupština političke stranke "Država iznad svega" bit će održana u petak u Sarajevu.

Osnivačica ove stranke je Naida Ribić, koja je odlučila da se vrati iz Nizozemske u BiH. Poručila je da zna kako pred njom nisu laki izazovi, ali da će se boriti moćnih sistema laži i krađe.

– Znam da me neće svi dočekati raširenih ruku. Ali ja nemam strah. I ne tražim ništa za sebe. Moj (naš) cilj je jedan – da Bosna postane pravedna. Da svaki građanin, bez obzira na ime, porijeklo, vjeru ili mišljenje ima jednaku šansu. Stranka neće dijeliti ljude. Bit će to politički dom za sve koji žele mir, red, odgovornost i budućnost. Biće to glas onih koje niko ne čuje. Država nije plijen. Vrijeme je za pravedne – poručila je Ribić.

Navela je da stranku osniva jer ne pripada političkoj prošlosti, dolazi iz dijaspore u kojoj se rad, odgovornost i zakon poštuju, a to iskustvo želi prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu. Naglasila je da joj nije cilj lična korist, nego da nudi rješenja.