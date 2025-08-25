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Arben Murtezić za "Avaz" o Dodiku: Pravosudne institucije treba da dosljedno provode zakon

Nepoštivanje odluke suda generalno jeste krivično djelo, međutim, kada se radi o odlukama parlamenata pitanje odgovornosti je zaista složeno

Arben Murtezić: Suštinski problem. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

25.8.2025

Komentirajući sva dešavavanja nakon pravosnažne presude Suda BiH i prestanka mandata Miloradu Dodiku, pravni ekspert Arben Murtezić kaže da situacija izlazi iz okvira struke i pravnog tumačenja.

- To je ono što je suštinski problem od samog početka i bit će u budućem periodu, čije je trajanje, nažalost, neizvjesno. Malo toga je sporno s pravnog stanovišta. S pravosnažnošću presude stupaju na snagu i pravne posljedice presude, jasno je koje su to posljedice i ako je bilo nekih dilema, one su razjašnjene kroz saopštenja Suda BiH. Nepoštivanje odluke suda generalno jeste krivično djelo, međutim, kada se radi o odlukama parlamenata pitanje odgovornosti je zaista složeno. Pravosudne institucije svakako treba da dosljedno provode zakon, ali je teško očekivati da mogu biti jedina adresa za rješavanje krize – kaže Murtezić.

# ARBEN MURTEZIĆ
# MILORAD DODIK
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