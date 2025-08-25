Duraković: Dodik nastavlja s antiustavnim djelovanjem s uporištem NSRS

Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković kazao je da je Narodna skupština RS, uprkos presudi Suda BiH i odluci Centralne izborne komisije, nastavila podržavati Milorada Dodika na funkciji predsjednika, što smatra antiustavnim djelovanjem.

To je kazao komentirajući činjenicu da je smijenjeni predsjednik RS Milorad Dodik imenovao Savu Minića, aktuelnog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za mandatara nove entitetske vlade, nakon ostavke Radovana Viškovića.

Duraković je ocijenio da se Dodik ponaša s uporištem koje mu je dala Narodna skupština, koju je, kako kaže, podredio svom individualnom statusu, te da je predlaganjem mandatara na ilegalan način uvukao širi krug ljudi u svoju političku avanturu.

Prema njegovim riječima, vlast u RS ima mehanizme i političku moć da proceduru imenovanja provede do kraja, ali ostaje pitanje koliko će to biti legalno i održivo.

– Nažalost, ne nazire se da će Dodik popustiti pred presudom Suda BiH i odlukom CIK-a. Nastavit će raditi onoliko koliko bude mogao, a država ima mehanizme da se bavi tim pitanjem - rekao je Duraković, dodajući da se čeka konačna odluka CIK-a o eventualnim prijevremenim izborima.