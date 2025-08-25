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ZAVRŠNE RIJEČI

Tužilaštvo zatražilo maksimalnu kaznu za Gorana Ravlića i njegovu majku: Leđiba kaže da ništa nije znala

Nermina mi se hvalila kako je Goran divno odgojen i kako joj stalno kupuje cvijeće

Goran Ravlić. B. Cerić / Avaz

S. S.

25.8.2025

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu održano je iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Gorana Ravlića i njegove majke Leđibe, optuženih za ubistvo Nermine Ravlić u ljeto 2024. godine.

Tužiteljica je naglasila da je riječ o zločinu koji je potresao porodicu, građane i širu javnost, istakavši da su Nerminine povrede bile posebno teške i da je danima trpjela i fizičko i psihičko nasilje. Navela je da je ubistvo izvršeno na svirep način, uz prethodni dogovor, te da optuženi nisu pokazali nikakvu empatiju. Podsjetila je i da je vještak zaključio kako je Goran pokušavao simulirati duševnu bolest. Tužilaštvo je zatražilo maksimalnu kaznu.

Učestvovala u ubistvu

Pravo na završnu riječ imao je i brat ubijene, Nermin Ravlić, koji je zatražio najstrožu kaznu za optužene, naglašavajući ogromnu bol koju je pretrpio.

Goranov advokat Muhidin Kapo rekao je da nema dokaza o prethodnom dogovoru i predumišljaju, te da je Goran bio u neuračunljivom stanju zbog šizofrenije. On je tvrdio da se radi o običnom ubistvu, a ne o ubistvu na okrutan način. Goran se u svom obraćanju ponovo predstavio kao “novi Isus”.

Advokat Leđibe, Rijad Kapo, istakao je da ne postoji nijedan dokaz da je njegova branjenica učestvovala u ubistvu, te da je ona zapravo bila žrtva nasilja svog sina i straha od njega. Naveo je da je ona odmah po prvoj prilici pozvala policiju i da bi trebala biti oslobođena.

Leđiba se obratila Sudu, ističući da nikada nije imala motiv da naudi svojoj snahi, koju je doživljavala kao vlastitu kćerku, i izrazila je saučešće Nermininom bratu.

- Moja osobnost ne može prihvatiti fizičko nasilje. Tako sam odgojena i tako sam se ponašala čitav život. Nemam nikakvog motiva da uradim tako nešto svojoj snahi - rekla je te dodala da joj nije jasno zašto se snaha nije požalila, ako je već imala probeleme.

Mladalačka ljubav

Ispričala da je Nermina stalno ponavljala kako voli Gorana i da je nju zvala majkom i to na njenu incijativu.

- To je meni bio ponos. Pitam se čime sam doprinjela u izvršenju krivičnog djela. Mi nikada nismo bile u svađi, nikada nije prošao ni jedan dan da nismo razgovarale. Hvalila mi se kako je Goran divno odgojen i kako joj stalno kupuje cvijeće. Ona je Goranova mladalačka ljubav. Meni je očajnički žao zbog svega što se desilo i želim izraziti najiskrenije saučešće Nermininom bratu Nerminu - istakla je.

Presuda će biti izrečena narednog ponedjeljka.

# TUŽILAŠTVO KS
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
# GORAN RAVLIĆ
# LEĐIBA RAVLIĆ
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