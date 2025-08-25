Opasnost prisutna na više od 800 kvadratnih kilometara: Mine prijete građanima i tri decenije od rata

Ni tri decenije od rata, ni sva pomoć međunarodnih fondova i organizacija, nisu bile dovoljni da se otkloni opasnost koja prijeti građanima i da se BiH riješi pritajenih ubica koje vrebaju na nekadašnjim linijama fronta.

Procjenjuje se da je širom BiH, na površini od gotovo 822 kvadratna kilometra, još prisutno približno 170.000 mina. Izvjesno je da BiH svoje obaveze neće moći ispuniti ni do marta 2027. godine. Nakon što su rokovi za potpuno uklanjanje mina zaostalih iz rata više puta pomjerani, Centar za uklanjanje mina BiH (BHMAC) Komitetu za implementaciju obaveza planira podnijeti novi zahtjev za produženje ovog roka.

Minska opasnost

U idućoj godini BHMAC planira da se stanovništvu, na sigurno korištenje, vrati površina od 75 kvadratnih kilometara, uz aktivnosti netehničkog izviđanja na 70,5 kvadratnih kilometara, uz kontinuiranu kampanju upozoravanja na opasnost od mina, na koju će u 2026. biti upozoreno 70.000 osoba. Predviđeno i postavljanje 4.500 znakova upozorenja na minsku opasnost. Kao rizici koji bi mogli ugroziti realizaciju plana navedeni su nedostatak sredstava, nedostupni ili nefunkcionalni zapisi o minskim poljima i sve teža identifikacija preostalih minskih polja zbog nedostatka relevantnih informacija nakon protoka vremena i smrti informatora, ali i nedostatak zakonske regulative i podzakonskih akata, te ljudskih resursa i opreme za rad.

- Krajem rata UN snage su definisale količinu mina na teritoriji BiH. Onako teorijski i vojnički. To je bio element za silna istraživanja, doktorate, teoretske rasprave, a u suštini pipalica, pas kao najbolji čovjekov prijatelj i oklopljene mašine su istinska sredstva za uklanjanje mina – kaže za “Avaz” Rusmir Hanić, ekspert za deminiranje i sudionik programa deminiranja nakon rata u BiH.