Adnan Ćerimagić za "Avaz": Zaključci NSRS ozbiljan test pravosuđu i visokom predstavniku

Provođenje zaključaka NSRS, kojima se zahtijeva da Milorad Dodik nastavi obavljati funkciju predsjednika RS u punom kapacitetu, a od lokalnih i entitetskih vlasti traži da ignoriraju i usprotive se odlukama Centralne izborne komisije BiH, predstavljalo bi značajnu eskalaciju situacije.

Najava eskalacije

Ovo je za “Avaz” izjavio Adnan Ćerimagić, viši analitičar Evropske inicijative za stabilnost (ESI) iz Berlina.

Najavu eskalacije on vidi, kako u odluci Milorada Dodika da za novog mandatara nezakonito predloži dosadašnjeg ministra poljoprivrede Savu Minića, tako i u najavi referenduma na kojem bi se građani trebali izjasniti da li prihvataju odluke visokog predstavnika, presudu Suda BiH izrečenu Dodiku i odluku CIK-a BiH kojom mu se oduzima mandat predsjednika RS.

Odluka Suda

- Referendumsko pitanje je sporno, jer među ostalim traži od građana da se izjasne o presudi koja je pravosnažna i obavezujuća. Kada su vlasti RS 2016. organizovale referendum o Danu Republike, Ustavni sud BiH je jasno rekao da se referendum ne može raspisivati o pitanjima o kojima postoji konačna i obavezujuća odluka Suda – kaže Ćerimagić.

Zato bi provođenje zaključaka i ovakvog referenduma značilo, ne samo aktivno odbacivanje drugostepene presude, već i provođenje aktivnosti koje bi imale elemente činjenja novih krivičnih djela, ocjenjuje Ćerimagić.

Jako puno teških riječi i prijetnji

- To bi bio ozbiljan test odlučnosti i snage pravosudnih institucija, ali i spremnosti međunarodnih aktera – uključujući visokog predstavnika – da zaštite ustavno-pravni poredak BiH. Da li će i u kojoj mjeri do provedbe ovih zaključaka i doći, ostaje da se vidi, jer od objavljivanja drugostepene presude čulo se jako puno teških riječi i prijetnji, a u praksi su se vidjeli i konkretne koraci kojim se provodila drugostepena presuda – dodaje Ćerimagić.