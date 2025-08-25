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GRADSKO GROBLJE BARE

Obilježena godišnjica smrti generala Stjepana Šibera: Primjer vojničke časti i odlučnosti

Na nama je da čuvamo vrijednosti za koje se borio i da mlade generacije učimo da je ljubav prema domovini najplemenitija dužnost, poručio je ministar

Obilježena godišnjica smrti generala Šibera. Press KS

FENA

25.8.2025

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je na Gradskom groblju Bare odao počast generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Stjepanu Šiberu, patrioti i jednom od glavnih organizatora otpora krvavoj agresiji na našu domovinu.

Cijeneći značaj generala Šibera u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom periodu, ali i ulozi koju je imao nakon agresije, ministar Osmanović ovom je prilikom podsjetio kako se ovog plemenitog čovjeka sjećamo svakog dana u godini.

- Na današnji dan prisjećamo se generala Stjepana Šibera, jednog od ključnih ljudi u odbrani naše domovine i vojnika koji je svojim znanjem, hrabrošću i odanošću dao nemjerljiv doprinos u najtežim trenucima naše historije. Njegova uloga u organizaciji odbrane i njegov neumorni rad za jedinstvo i slobodu naše zemlje ostaju trajna obaveza da čuvamo i prenosimo sjećanje na njega. General Šiber bio je primjer vojničke časti, čovjek vizije i odlučnosti, a njegova ostavština ostaje utemeljena u slobodi koju danas živimo. Na nama je da čuvamo vrijednosti za koje se borio i da mlade generacije učimo da je ljubav prema domovini najplemenitija dužnost. Neka je vječna slava i hvala generalu Stjepanu Šiberu - poruka je ministra Osmanovića.

Penzionisani general Armije RBiH Stjepan Šiber preminuo je u Sarajevu u 78. godini života. Rođen je 20. juna 1938. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega odlazi u Ljubljanu gdje završava Vojnu akademiju. Potom postaje aktivni oficir JNA, koji je kroz niz unapređenja, 1992. godine došao do čina pukovnika JNA.

U aprilu 1992. godine, sa početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Stjepan Šiber se stavlja na raspolaganje Republici Bosni i Hercegovini čiji organi ga postavljaju za zamjenika načelnika/komandanta Štaba Vrhovne komande Armije RBiH. Šibera 1993. godine Predsjedništvo RBiH unapređuje u čin generala Armije RBiH te ga šalje u diplomatiju kao vojnog atašea u Švicarskoj.

Ostat će upamćen kao dio multinacionalnog rukovodstva Armije Republike Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Služe za protokol i press KS.

# OMER OSMANOVIĆ
# STJEPAN ŠIBER
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