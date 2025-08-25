Obilježena godišnjica smrti generala Stjepana Šibera: Primjer vojničke časti i odlučnosti

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović danas je na Gradskom groblju Bare odao počast generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Stjepanu Šiberu, patrioti i jednom od glavnih organizatora otpora krvavoj agresiji na našu domovinu.

Cijeneći značaj generala Šibera u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom periodu, ali i ulozi koju je imao nakon agresije, ministar Osmanović ovom je prilikom podsjetio kako se ovog plemenitog čovjeka sjećamo svakog dana u godini.

- Na današnji dan prisjećamo se generala Stjepana Šibera, jednog od ključnih ljudi u odbrani naše domovine i vojnika koji je svojim znanjem, hrabrošću i odanošću dao nemjerljiv doprinos u najtežim trenucima naše historije. Njegova uloga u organizaciji odbrane i njegov neumorni rad za jedinstvo i slobodu naše zemlje ostaju trajna obaveza da čuvamo i prenosimo sjećanje na njega. General Šiber bio je primjer vojničke časti, čovjek vizije i odlučnosti, a njegova ostavština ostaje utemeljena u slobodi koju danas živimo. Na nama je da čuvamo vrijednosti za koje se borio i da mlade generacije učimo da je ljubav prema domovini najplemenitija dužnost. Neka je vječna slava i hvala generalu Stjepanu Šiberu - poruka je ministra Osmanovića.

Penzionisani general Armije RBiH Stjepan Šiber preminuo je u Sarajevu u 78. godini života. Rođen je 20. juna 1938. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega odlazi u Ljubljanu gdje završava Vojnu akademiju. Potom postaje aktivni oficir JNA, koji je kroz niz unapređenja, 1992. godine došao do čina pukovnika JNA.

U aprilu 1992. godine, sa početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Stjepan Šiber se stavlja na raspolaganje Republici Bosni i Hercegovini čiji organi ga postavljaju za zamjenika načelnika/komandanta Štaba Vrhovne komande Armije RBiH. Šibera 1993. godine Predsjedništvo RBiH unapređuje u čin generala Armije RBiH te ga šalje u diplomatiju kao vojnog atašea u Švicarskoj.

Ostat će upamćen kao dio multinacionalnog rukovodstva Armije Republike Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Služe za protokol i press KS.