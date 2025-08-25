Čović u Grudama: HDZ BiH ostaje predan partner lokalnim zajednicama u osiguravanju održivog razvoja

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, dopredsjednica Darijana Filipović te federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić boravili su u ponedjeljak u posjetu Općini Grude, gdje su održali radni sastanak s načelnikom Ljubom Grizeljom.

U središtu sastanka bila su infrastrukturna, gospodarska i društvena pitanja od strateške važnosti za općinu. Posebno je istaknuto kako je infrastrukturni projekt na području Tihaljine primjer uspješne suradnje svih razina vlasti koda su u pitanju lokalne i nerazvrstane ceste, priopćeno je iz HDZ-a BiH.

Razgovaralo se i o višegodišnjem projektu izgradnje sjeverne i južne obilaznice Gruda, čija realizacija doprinosi rasterećenju prometa i povezivanju ključnih dijelova općine. Također, naglasak je stavljen na važnost izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica Republike Hrvatske, za koju je u tijeku odabir izvođača radova za dvije poddionice.

Čović je naglasio kako HDZ BiH ostaje predan partner lokalnim zajednicama u osiguravanju održivog rasta i razvoja.

Istaknuo je kako se samo snažnom povezanošću lokalne i viših razina vlasti može osigurati provedba strateških projekata, a ovom je prilikom posebno pozdravio napore općine Grude u unaprjeđenju cestovne infrastrukture, među kojima i planirane dionice na području Tihaljine.

Načelnik Gruda Ljubo Grizelj zahvalio je na kontinuiranoj potpori i suradnji, istaknuvši kako su brojni započeti projekti – od modernizacije lokalnih cesta, preko komunalnih ulaganja, do demografskih mjera, razvoja obrazovanja i gospodarskih inicijativa – potvrda koordinacije i zajedničkih napora, što je ključno za jačanje općine Grude te za stvaranje novih mogućnosti za sve stanovnike, a osobito za mlade generacije i poduzetnike.

Federalna ministrica Katić ovom je prilikom izrazila zadovoljstvo suradnjom s općinom Grude, ističući pritom i nastavak snažne potpore Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u cilju ispunjavanja zajedničkih i prethodno definiranih infrastrukturnih prioriteta koji su, kako je kazala, kontinuirano usmjereni na daljnje ostvarenje razvoja lokalne zajednice.

Sastanak je zaključen isticanjem snažne potpore dosadašnjem radu načelnika i njegovih suradnika kao i potvrdom nastavka zajedničkog djelovanja u svim prioritetnim područjima za razvoj lokalne zajednice.