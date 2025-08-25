Ćavar prodaje knjige kako bi podmirila kaznu CIK-a: "Nikada nije kako ti hoćeš već život servira"

Nezavisna kandidatkinja za Gradsko vijeće Mostara, Boška Ćavar, odlučila je prodavati knjige kako bi pokrila novčanu kaznu od 3.000 KM koju joj je izrekla Centralna izborna komisija (CIK) BiH zbog kršenja izborne šutnje. Sud BiH je u apelacionom postupku odbio njenu žalbu i potvrdio odluku CIK-a.

Ćavar je na Facebooku istakla da se u njenoj kući "uvijek puno čitalo i zaista ima knjiga za sve uzraste, ideologije i na engleskom i španskom jeziku".

- Budući da mi je potvrđena kazna od 3.000 KM, sjetila sam se da bih mogla početi prodavati knjige koje sam još jučer počela poklanjati. Nikada nije kako hoćeš, već kako ti život servira. Cijenu možete odrediti sami, isporuka po dogovoru. Dobro ste došli ako podijelite ovaj post... a ovo je samo mali dio knjiga. Ujedno bih zamolila moje prijatelje i prijateljice da vrate knjige koje su odnijeli na čitanje prije koju godinu... - napisala je Ćavar.