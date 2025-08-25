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KRŠENJE IZBORNE ŠUTNJE

Ćavar prodaje knjige kako bi podmirila kaznu CIK-a: "Nikada nije kako ti hoćeš već život servira"

Budući da mi je potvrđena kazna od 3.000 KM, sjetila sam se da bih mogla početi prodavati knjige koje sam još jučer počela poklanjati, izjavila je

Boška Ćavar: Prodaje knjige kako bi otplatila kaznu CIK-a. Facebook

M. Až.

25.8.2025

Nezavisna kandidatkinja za Gradsko vijeće Mostara, Boška Ćavar, odlučila je prodavati knjige kako bi pokrila novčanu kaznu od 3.000 KM koju joj je izrekla Centralna izborna komisija (CIK) BiH zbog kršenja izborne šutnje. Sud BiH je u apelacionom postupku odbio njenu žalbu i potvrdio odluku CIK-a.

Ćavar je na Facebooku istakla da se u njenoj kući "uvijek puno čitalo i zaista ima knjiga za sve uzraste, ideologije i na engleskom i španskom jeziku".

- Budući da mi je potvrđena kazna od 3.000 KM, sjetila sam se da bih mogla početi prodavati knjige koje sam još jučer počela poklanjati. Nikada nije kako hoćeš, već kako ti život servira. Cijenu možete odrediti sami, isporuka po dogovoru. Dobro ste došli ako podijelite ovaj post... a ovo je samo mali dio knjiga. Ujedno bih zamolila moje prijatelje i prijateljice da vrate knjige koje su odnijeli na čitanje prije koju godinu... - napisala je Ćavar.

Podsjećamo, Ćavar je 6. oktobra 2024. godine na Facebooku pozvala građane da svrate u njen stožer poslije 19 sati, kada se zatvaraju birališta, kako bi u 20 sati "zajednički pomolili za sve koji su stradali u ovoj nesreći, svatko na svoj način, molitva ili minuta šutnje", misleći na poginule u poplavama koje su nekoliko dana ranije pogodile dijelove Hercegovine.

Sud BiH je naveo da je Ćavar "vodila izbornu kampanju u vrijeme trajanja izborne šutnje, čime je prekršila pravila ponašanja u periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja", te joj je zbog toga izrečena kazna od 3.000 KM.

# CIK
# BOŠKA ĆAVAR
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