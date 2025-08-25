Kantonalna uprava Civilne zaštite ZDK u narednih 30 dana bi trebala dobiti na raspolaganje helikopter, koji je ranije nabavila Vlada ZDK.

Riječ je o helikopteru "Airbus", koji će biti smješten u kasarni Oružanih snaga BiH.

U sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova bit će dvije nove posade, koje će biti zadužene za upravljanje helikopterom.

Svrha će biti spašavanje stradalih u nesrećama, kao i reakcije u slučaju požara.

Ono što je važno naglasiti da je vrijednost ovog helikoptera 8,2 miliona KM s PDV-om.

Za razliku od ove nabavke, Vlada KS i MUP KS, na inicijativu kadrova Elmedina Konakovića će potrošiti 40 miliona KM za nabavku i opremanje helikopterske jedinice, dok Kanton grca u finansijskim problemima. Već godinama se čeka i na njegovu isporuku, a prema zadnjim procjenama stići će tek krajem godine, a isplata će se izvršiti po njihovom dolasku.

To znači da će nabavka helikoptera u KS biti pet puta skuplja nego u ZDK.