Komšić i Bećirović odbili uvrstiti u dnevni red inicijativu da se Tramp nominuje za Nobelovu nagradu

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Denis Bećirović, odlučili su da danas na dnevni red sjednice ne uvrste prijedlog njihove kolegice Željke Cvijanović o kandidaturi američkog predsjednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Još uvijek nisu dostupna obrazloženja iz kabineta Komšića i Bećirevića o razlozima odbijanja inicijative.

Cvijanović je ranije najavila da će predložiti Trampa Odboru za dodjelu Nobelove nagrade.

- Američki predsjednik zaslužuje ovu nominaciju jer je svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom postigao rezultate koji su značajno uticali na međunarodne odnose i doprinijeli stabilizaciji brojnih globalnih kriza - navela je Cvijanović.

Kao razloge je istakla mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana, zaključen u augustu 2025. godine u Bijeloj kući, što je označilo kraj dugogodišnjeg konflikta u Južnom Kavkazu i otvorilo perspektivu nove regionalne saradnje i sigurnosti. Pored toga, navela je Trampov angažman u Aziji, primirje u Jemenu, kao i doprinos zaustavljanju sukoba između Ruande i Demokratske Republike Konga.

Interesantno je da prijedlog dolazi od Cvijanović, koja se i dalje nalazi na američkoj crnoj listi zbog navodnog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji su autori Sjedinjene Američke Države.