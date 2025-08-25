Divlje svinje haraju po njivama kukuruza na sjeveru BiH: Štetočine se više ne boje ni pucnja iz plinskog topa

Kako god se krene s računicom, iz „milion“ razloga, baviti se poljoprivredom u uslovima Bosne i Hercegovine je čisti rizik, razočarenje i očaj u pravom smislu riječi. Upravo ovih dana, nakon što su prošle ljetne žege koje su spržile kukuruzna polja, najvažniju hranu za ishranu krupne stoke, očajne poljoprivrednike, a posebno farmere koji u farmama imaju na desetine krava muzara, bikova u tovu, teladi, od čega žive, na sjeveru naše države, spopala je još jedna teška nevolja.

U ovom dijelu Bosne i Hercegovine, od Doboja, Modriče, Gradačca, Gračanice, Srebrenika, divlje svinje su se namnožile toliko da se krda koja broje i do trideset veprova, ženki i mladunčadi, mogu susresti na putu, kao što se desilo prije nekoliko dana u udaljenom selu Lukavica. Srećom da tim putem u to doba noći niko nije naišao, mogao je stradati.

Poljoprivrednici su se našli u neobranom grožđu, u situaciji kada se nemaju kome obratiti. U gradskoj upravi kažu da divlje svinje nisu njihova nadležnost, lovci opet tvrde da su u ovoj lovačko sezoni, ispunili odobrenu kvotu, odstrijelili su 105 komada divljih svinja.

- Mi shvatamo poljoprivrednike, farmere i mještane koji su za oranje, frezanje, sjeme, gnojivo dali svoj novac u nadi da će na svojim njivama zasijanim kukuruzom moći proizvesti hranu za stoku, na prvom mjestu silažu, i zbog toga smo ove nedjelje u svih 19 lovačkih sekcija od Lukavice, preko Malešića, Babića, Škahovice, Sokola, Doborovaca, Vranovića, Rašljeve do Gornje Miričine, dakle na sjevernim dijelovima općine uz učešće više stotina lovaca, organizovali progon divljih svinja. To je ono što po zakonu možemo i što ćemo uraditi i naredne nedjelje, 31. avgusta, u lovištu „Šemuinica“- kaže predsjednik Lovačkog društva „Srndać“ Džemal Jukan.