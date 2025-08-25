Centar za socijalni rad Bihać odbacuje optužbe o propustima i poziva na zaštitu maloljetnika

Nakon što je organizacija Glas žene Bihać uputila javno saopćenje u kojem je zatražena hitna reakcija lokalnih i federalnih institucija zbog, kako navode, ozbiljnih propusta i nezakonitog postupanja u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Bihać, reagirali su iz ove ustanove odbacujući optužbe i navode koje se šire društvenim mrežama. Direktor Centra Senad Tutić naglasio je da se sve aktivnosti provode u skladu s pravilima struke i važećim zakonskim propisima, s posebnim naglaskom na zaštitu prava maloljetnih osoba.

– JU Centar za socijalni rad Bihać je u ovom, kao i u svim prethodnim predmetima, radila je i radi u skladu sa pravilima struke, pozitivnim zakonskim propisima i svojim nadležnostima. Organ starateljstva će nastaviti djelovati profesionalno i odgovorno, a javnost molimo za suzdržanost kako bi se maksimalno zaštitila privatnost maloljetnog djeteta. Pritisci kojima su izloženi stručni radnici, posebno posljednjih sedmica, kao i (zlo)upotreba organizacija i portala na društvenim mrežama, apsolutno su nedopustivi i ometaju rad Ustanove – poručio je Tutić.

U svojoj reakciji Tutić je istakao da centri za socijalni rad ne djeluju izvan sistema, već su podložni višestepenim kontrolama, dok pristrasno i neobjektivno izvještavanje može nanijeti štetu interesima djece. Posebno je naglašeno da je 15. augusta u prostorije Centra pristupila žrtva nasilja A.B. u pratnji oca, kojem je ponuđen razgovor s direktorom, ali su ga odbili iz njima poznatih razloga.

– Uvažavamo pravo javnosti da bude informisana, ali istovremeno naglašavamo važnost odgovornog izvještavanja, posebno kada su u pitanju maloljetne osobe. Objavljivanje neprovjerenih informacija ili tumačenja bez uvida u sve činjenice može dovesti do narušavanja prava djece na privatnost i zaštitu, te uticati na tok stručnog postupanja. Pozivamo sve aktere javnog i medijskog prostora na suzdržanost i poštivanje principa zaštite prava djeteta. Istovremeno izražavamo spremnost za saradnju u cilju objektivnog i odgovornog informisanja javnosti, uz očuvanje integriteta stručnog postupanja i zaštitu interesa maloljetnih osoba – zaključio je Tutić.