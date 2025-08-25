Igor Žiljak iz Hrvatske imenovan za direktora Olimpijskog centra Jahorina

Olimpijski centar "Jahorina" dobio je novog direktora – Igora Žiljka, dugogodišnjeg stručnjaka sa skijališta Sljeme iz Hrvatske. Iako je bivši direktor Dejan Ljevnajić, koji je sada imenovan savjetnikom novog direktora, ostavio blokirane račune i milionske kredite, novi menadžment preuzima upravljanje centrom, prenosi BN.

Žiljak je poznat po svom dugogodišnjem radu u Hrvatskoj, a danas ga je javnosti predstavio predsjednik Nadzornog odbora Nedeljko Elek, hvaleći njegove stručne kvalitete.

Rješenja dugogodišnjih problema

Na pitanje kako planira riješiti dugogodišnje probleme centra, uključujući blokirane račune, Žiljak je odgovorio:

- Za to bih vas molio da se obratite predsjedniku Nedeljku. Svakako ćemo raditi na tome da se to riješi, imamo neka obećanja, i da krenemo, hajmo reći klin start da napravimo - kazao je Žiljak.

Predsjednik Elek nije dao konkretan odgovor na pitanje kako će biti riješeni milionski krediti i učestale blokade računa, ali je obećao da će Vlada Republike Srpske u oktobru poduzeti nove korake kako bi stabilizirala situaciju.

- Pozitivno ćemo vas iznenaditi u oktobru, gdje će vlada preduzeti nove korake i trajno stabilizovati situaciju na Jahorini. Novčani tokovi Olimpijskog centra rješavaju se iz mjeseca u mjesec. Ovdje, vjerujte, nema nikakvih problema, ti problemi su naduvani. Vi kao neke tužobabe stalno spominjete blokirane račune – u čemu je problem - rekao je Elek.

Blokade računa i rad bivšeg direktora

Problem, prema izjavama Eleka, leži u blokadama računa i radu bivšeg direktora Ljevnajića, koji je zbog, kako tvrdi, privatnih razloga i zaposlenja u Luštici u Crnoj Gori dao ostavku. Ipak, Ljevnajić ostaje u centru kao savjetnik direktora.

- On je odlukom Nadzornog odbora imenovan za savjetnika direktora, i dalje ostaje tu – njegovi saradnici i njegov duh su prisutni - istakao je Elek.

Pod upravom Olimpijskog centra Jahorina nalazi se i Andrićgrad u Višegradu. Do 25. maja funkciju predstavnika državnog kapitala obavljao je Nedeljko Elek, koji je tada, prema njegovim riječima, samoinicijativno dao ostavku. Prema našim informacijama, na tu poziciju ga je smijenila Vlada Radovana Viškovića, a na njegovo mjesto postavljen je Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Srpske.