Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DODIKOV MANDATAR

Savo Minić sutra će održati konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka

Minić je naglasio da će određeni broj aktuelnih ministara ostati i u novom sazivu Vlade RS.

Savo Minić: Sutra će održati konsultacije. Srpskainfo

M. Až.

25.8.2025

Savo Minić, čovjek kojeg je smijenjeni predsjednik RS Milorad Dodik postavio za mandatara za sastav novog saziva Vlade RS, sutra će u Banja Luci održati konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, iako za to formalno nema ovlaštenja nakon presude Suda Bosne i Hercegovine.

Prema najavi iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću, konsultacije će početi u 10.00 sati sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, a u 11.00 sati sa Socijalističkom partijom. U 12.00 sati predviđeni su razgovori s Narodnom partijom RS i Demokratskim narodnim savezom.

U popodnevnim satima, u 13.00 sati, Minić će se sastati s Ujedinjenom Srpskom, u 14.00 sati sa Socijalističkom partijom Srpske, dok su u 15.00 sati planirani razgovori s Demokratskim savezom – Demos.

Minić je naglasio da će određeni broj aktuelnih ministara ostati i u novom sazivu Vlade RS.

# MILORAD DODIK
# SAVO MINIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.