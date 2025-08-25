Savo Minić sutra će održati konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka

Savo Minić, čovjek kojeg je smijenjeni predsjednik RS Milorad Dodik postavio za mandatara za sastav novog saziva Vlade RS, sutra će u Banja Luci održati konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, iako za to formalno nema ovlaštenja nakon presude Suda Bosne i Hercegovine.

Prema najavi iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću, konsultacije će početi u 10.00 sati sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, a u 11.00 sati sa Socijalističkom partijom. U 12.00 sati predviđeni su razgovori s Narodnom partijom RS i Demokratskim narodnim savezom.

U popodnevnim satima, u 13.00 sati, Minić će se sastati s Ujedinjenom Srpskom, u 14.00 sati sa Socijalističkom partijom Srpske, dok su u 15.00 sati planirani razgovori s Demokratskim savezom – Demos.

Minić je naglasio da će određeni broj aktuelnih ministara ostati i u novom sazivu Vlade RS.