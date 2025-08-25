Irena Hadžiabdić: Sjednica o prijevremenim izborima za predsjednika RS će biti održana ove sedmice

Sjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH na kojoj bi trebalo biti donesena odluka o raspisivanju prijevremenih izbora na teritoriji Republike Srpske trebala bi biti održana tokom ove sedmice, potvrdila je za Euronews BiH predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić.

Pretpostavlja se da bi sjednica mogla biti održana u četvrtak, 28. augusta.

- Zaista intenzivno radimo na svemu što je potrebno da pripremimo sjednicu na kojoj ćemo raspisati prijevremene izbore - pojasnila je Hadžiabdić, dodajući da je to obaveza CIK-a BiH prema zakonu.

- Samo je pitanje trenutka, ako sve bude spremno. Svi naši podzakonski akti koji su važili na izborima 2024. godine – jer su većinu iz 2022. stavili van snage – sada moraju biti kontrolisani, kako nam se ne bi potkrala neka greška. Na to upućujemo i političke subjekte i birače - naglasila je.

Prema njenim riječima, moraju se stvoriti nova pravila, izvršiti elektronska priprema i pripremiti budžet za prijevremene izbore.

- Sve su to odluke koje moramo donijeti isti dan. Naš plan je da to uradimo ove sedmice. Radimo na tome, ali ne mogu garantovati. Danas su me pitali za datum izbora, a nisam se uspjela ni vidjeti sa šefom sektora da provjerim njegovu računicu – da vidimo na koji dan pada tih 90 dana. Također, tražili smo od vjerskih zajednica potvrde da se neka nedjelja ne poklapa s vjerskim praznikom. Sve su to prethodni koraci koje moramo završiti - istakla je Hadžiabdić.

Ipak, dodaje da ne može ništa obećati dok CIK BiH ne bude siguran da je sve spremno.

- Tada ćemo staviti dnevni red na web stranicu, što obično bude dan ili dva prije sjednice, i tada ćete svi imati informaciju - zaključila je.

Podsjećamo, prijevremeni izbori raspisuju se nakon što je CIK BiH oduzeo Miloradu Dodiku mandat predsjednika Republike Srpske, na osnovu pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane vršenja javnih funkcija zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.