Fikret Dizdarević osuđen za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

Kantonalni sud u Bihaću donio je presudu kojom je Fikret Dizdarević proglašen krivim za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Sud je prihvatio sporazum o priznanju krivnje zaključen između Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona i optuženog, te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

- Dizdarević Fikret oglašen je krivim za postupke suprotne pravilima međunarodnog humanitarnog prava, a Kantonalni sud u Bihaću obavezao ga je na isplatu od 10.000 KM oštećenom D.Z na ime imovinskopravnog zahtjeva i naknade nematerijalne štete - ističu u Kantonalnom tužilaštvu USK.

Podizanje optužnice uslijedilo je nakon što je utvrđeno da je Dizdarević, tokom rata u Bosni i Hercegovini, u svojstvu referenta u bezbjednosnom organu pri Vrhovnoj komandi Narodne odbrane APZB, postupao suprotno Ženevskoj konvenciji. Krajem decembra 1994. godine u Velikoj Kladuši, optuženi je, zajedno sa drugim pripadnicima Narodne odbrane, mučio zarobljenog pripadnika V Korpusa Armije RBiH D.Z, koji je pretrpio velike tjelesne i duševne patnje, te povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.

- Optužnica je potvrđena na osnovu postojanja osnovane sumnje da je Dizdarević Fikret učinio djelo koje se kvalifikuje kao ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. preuzetog Krivičnog zakona SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona - ističu u Kantonalnom tužilaštvu USK.

Presuda Kantonalnog suda u Bihaću označava završetak postupka zasnovanog na sporazumu o priznanju krivnje, što je omogućilo brže pravosudno procesuiranje slučaja i osiguravanje naknade štete za oštećenog.