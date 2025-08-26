Adnan Huskić, profesor: Brijač za glavu je najbolji poklon koji sam dobio

Ime i prezime: Adnan Huskić.

Datum i mjesto rođenja: 20. april 1973.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam na telefonu šta je Tramp uradio tokom noći, popijem čašu vode i Controloc.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bio u IT sektoru. To je bila najizglednija alternativa.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Oficir za vezu sa stranim agencijama pri Međunarodnom odjeljenju RTV BiH 1994.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusto ostrvo, šta bi to bilo: Limena šerpa.

Najdraža pjesma: Nema šanse ... previše je toga. Meni je muzika bitan dio života.

Šta gledate na televiziji: Najviše gledam YouTube, Netflix ... i Streamio (smiley) ... Inače, informativni program.

Šta Vas nervira: Duga je lista. Jako puno stvari.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Brijač za glavu i let žirokopterom, koji još nisam unovčio.

Čega se plašite: Trenutno, opće vještačke inteligencije (agi).

S kim najradije pijete kafu: S komšijama ujutro u The Hillu.

Omiljena društvena mreža: Instagram, X - iako ga iskreno mrzim zbog Maska, ali ga vadi Grok.

Najdraža boja: Plava.

Ko vam je uzor: Otac, po mnogo čemu.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uklonio svo nuklearno oružje, zalihe nuklearnih materijala, i sve stavio pod međunarodnu kontrolu.

Najdraži pisac: Ima ih. Bill Bryson i Isaac Asimov, recimo.

Omiljeni muzičar ili bend: I ovih je puno. Kad sam bio mlađi, „The Cult“. Kasnije „Arctic Monkeys“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Hakawati“ od Rabiha Alameddina.

Tim za koji navijate: Željo, Željo i samo Željo.

Omiljena narodna izreka: „Nije se još rodio, ko je narodu ugodio“.

Koje pitanje najviše mrzite: Je li može zamjena za jeftiniji uz doplatu?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Bruda iz BBBB, Chandler iz „Prijatelja“ i Daniel Craig kao James Bond.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Sjevernu Koreju.