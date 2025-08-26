BIHAMK: Saobraća se uz povoljne vremenske uvjete, po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete, po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost. Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Višegrad-Ustiprača-Rogatica. Tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradskim centrima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama moguće je sporije saobraćanje. Izdvajamo autocestu A-1 dionicu Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i magistralne ceste: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Vrhpolje-Ključ i Posušje-GP Osoje.

Podsjećamo, na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 tona preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).