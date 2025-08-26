Dodik: Glasanje Komšića i Bećirovića najbolji je pokazatelj kako se Sarajevo odnosi prema svim inicijativama iz RS

Nije slučajno to što je Sarajevo glasalo protiv toga da predsjednik SAD Donald Trump bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik gostujući na TV Informer.

-Tu inicijativu smo pokrenuli mi iz Republike Srpske i članica Predsjedništva Željka Cvijanović je dala taj prijedlog. Glasanje Komšića i Bećirovića najbolji je pokazatelj kako se Sarajevo odnosi prema svim inicijativama iz Republike Srpske. Željka Cvijanović cijeli dan je bila pod stalnim pritiskom da tu tačku skine sa dnevnog reda Predsjedništva. Kad to više nije željela, onda su stavili na glasanje za dnevni red i onda oni nisu htjeli da to bude tačka dnevnog reda. Kada se sjednica završila, ona je ponovo vratila inicijativu, i rekla da se izjasne na narednoj sjednici - kazao je Dodik.

Kaže da su u Sarajevu pravili mitinge za Bajdena, a u Banjoj Luci za Trampa.

- Ta mrzilačka priča prema Trampu, njihova politika danas Bakira Izetbegovića, Komšića, Bećirovića i drugih je - "hajde da promaknemo ove dvije, tri godine pa će Tramp proći pa ćemo se vratiti na staro - rekao je Dodik.

Inače, iz Kabineta Denisa Bećirovića su ranije kazali da nisu dobili adekvatne materijale za ovu tačku te je to bio razlog da se ova tačka skloni s dnevnog reda i naglasili da se o njoj uopšte nije glasalo.

- Netačno je i tendenciozno ono što je izjavila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i što prenosi RTRS. Naime, Cvijanović nije pripremila dostatan materijal za tačku dnevnog reda u vezi sa kandidaturom američkog plredsnednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir- rekao je šef Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, Alija Kožljak.