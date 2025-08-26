Vuković o potezima Dodika i NSRS: Sada imamo razloga biti zabrinuti više nego ranije

Delegat PDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković bio je gost emisije Špica na TV Sa.

Na početku je bilo govora o zaključcima NSRS, a koji se odnose na presudu Miloradu Dodiku i referendum o njenom prihvatanju.

- Sve bih to nazvao dodatnom radikalizacijom ionako komplikovane situacije u BiH, naročito u RS. Isto tako, to nije za mene neočekivano. Znajući SNSD, Dodika i koalicije oko njih – rekao bih da smo ovo već gledali na sličan način. Sada je kulminacija svih tih najava radikalnih poteza. Sada imamo razloga biti zabrinuti više nego ranije. Trebamo biti zabrinuti za institucije RS i RS, a najmanje za SNSD i Dodika. Stav PDP-a je da smo protiv međunarodnog intervencionizma. Mi nismo za nametanje, bilo kakvo, bilo kog visokog predstavnika, nismo bili u prošlosti, a nismo ni za ono što se dešava kada je u pitanju intervenisanje OHR-a. Međutim, kada već imamo takvu situaciju u praksi koja se provodi, a naročito to provodi SNSD, s obzirom da su vlast na svim nivoima, onda imamo specifičnu situaciju gdje je provođenje svega što je nametnuo. S druge strane, kroz zaključke se sve to pokušava predstaviti da ne treba provoditi takve stvari - rekao je Vuković.

Za primjer je naveo prethodne lokalne izbore na kojima je SNSD najavljivao da neće na njima učestovati jer su plod nametanja OHR-a u vezi sa Izbornim zakonom, pa su, ipak, učestvovali na izborima.