Udruženja žrtava i svjedoka genocida traži uklanjanje murala ratnog zločinca Ratka Mladića

Udruženja žrtava i svjedoka genocida uputilo je dopise komunalnim preduzećima u Kalinoviku, Foči i Nevesinju, sa zahtjevom za uklanjanje murala s likom Ratka Mladića.

U dopisima koje je Udruženja žrtava i svjedoka genocida uputilo JKP "Rad" d.o.o. Kalinovik, Komunalno preduzeće "Komunalac" a.d. Foča i JP "Komus" a.d. Nevesinje traži se hitno uklanjanje murala kojim se veliča osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.

- Na betonskom zidu na samom ulazu u Kalinovik, općinu udaljenu 40 kilometara južno od Sarajeva, oslikan je mural s likom Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ovaj mural predstavlja direktno veličanje ratnog zločinca i time vrijeđa dostojanstvo žrtava i preživjelih, a posebno izaziva osjećaj nesigurnosti među povratnicima Bošnjacima u Kalinovik i okolnim mjestima. S obzirom na navedeno, zahtijevamo da JKP "Rad" d.o.o. Kalinovik, u okviru svojih nadležnosti, hitno ukloni pomenuti mural i time doprinese poštivanju zakona BiH, očuvanju javnog reda i sigurnosti svih građana - stoji u dopisu upućenom JKP "Rad" d.o.o. Kalinovik.

U dopisu upućenom Komunalnom preduzeću "Komunalac" a.d. Foča, zahtjeva se uklanjanje murala kojim se veliča ratni zločin i osuđeni ratni zločinac.

- Obraćamo vam se povodom murala posvećenog Ratku Mladiću, postavljenog u ulici u blizini

škole i zgrade Općine Foča, u neposrednom okruženju gdje se svakodnevno okupljaju i igraju

djeca. Ovakvi sadržaji unose dodatnu nesigurnost, naročito kod povratnika Bošnjaka u Foču, te ozbiljno narušavaju osjećaj sigurnosti i dostojanstva građana - poručili su iz Udruženja.

U dopisu upućenom JP "Komus" a.d. Nevesinje, iz Udruženja su istakli da je na zidu bivše vojne kasarne u Nevesinju je oslikan mural s likom Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske RS, pravosnažno osuđenog pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina počinjenih u BiH.

- Ovaj mural, koji je prema javno dostupnim informacijama oslikalo Udruženje "Ratni veterani Nevesinja", predstavlja javno veličanje i glorifikaciju osuđenog ratnog zločinca. Takav čin unosi dodatnu nesigurnost među povratnike Bošnjake u Nevesinje i narušava osjećaj dostojanstva i sigurnosti svih građana koji žele živjeti u miru i međusobnom poštovanju. Zahtijevamo da JP "Komus" a.d. Nevesinje u okviru svojih nadležnosti hitno ukloni navedeni mural, te svojim postupanjem doprinese očuvanju javnog reda, sigurnosti i dosljednom poštivanju zakona BiH - naveli su, između ostalog, iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Podsjetili su da je donošenjem Zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, poznatog i kao Zakon o zabrani negiranja genocida, jasno propisano da je krivično djelo javno odobravati, poricati, grubo umanjivati ili pokušavati opravdati genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Članom 145a Krivičnog zakona BiH dodatno je zabranjeno veličanje ratnih zločinaca.

- Smatramo da ovakvi murali, kojima se veliča ratni zločinac pravosnažno osuđen za genocid i druge zločine, predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti i dostojanstvu povratnika, te kršenje Zakona o negiranju genocida i drugih ratnih zločina - poručili su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.