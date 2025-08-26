Ambasador BiH u Srbiji provodi politiku Dodika, o referendumu u RS rekao: Volja naroda iznad svih

Veleposlanik BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj u skladu s Ustavom tog entiteta, koji predviđa mogućost opoziva predsjednika putem građana. Kritizirao je pokušaje smjene Milorada Dodika sudskom odlukom visokoga predstavnika Christiana Schmidta (kojom se osporava zakonitost njegovog ponovnog imenovanja) i Središnjeg izbornoga povjerenstva te istaknuo da je volja naroda u RS-u iznad tih odluka.

Jasno je da Vranješ ne provodi politiku i interese države Bosne i Hercegovine, odnosno da ignorira pravosnažnost presude Suda BiH, nego se ponaša kao stranački pulen SNSD-a.

Povodom izbora mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske i referenduma najavljenog za 25. oktobra, veleposlanik BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da Ustav RS, koji je usklađen s Ustavom Bosne i Hercegovine, propisuje kako se mandat predsjednika Republike Srpske može opozvati - ostavkom ili opozivom, koji provode građani putem referenduma, prenose mediji u regiji.

"Zamjena predsjednika izvan Ustava nekom vrstom sudske presude, nekog neimenovanog stranca koji se na ovaj način pokušava nametnuti iznad zakona i Ustava - je neustavna“, istaknuo je Vranješ.

Vranješ je poručio da strani nametnuti autoriteti nemaju legitimitet na silu da provedu svoje odluke u RS-u te naglasio da suverenitet pripada narodu.

Odbacio je mišljenje OHR-a i kako je kazao "sarajevske čaršije“, ističući da je za RS relevantna volja naroda, a ne odluke koje dolaze izvan ustavnoga okvira.

Na kraju je postavio pitanje: Što ima veću snagu - Ustav RS ili odluke Središnjeg izbornoga povjerenstva.?

Inače prema tumačenju vlasti u RS, referendum je u skladu s Ustavom RS.

U konačnici i u pravnom smislu, relevantan bi bio Ustav BiH, a ne entitetski jer on ima supremaciju nad svim drugim pravnim aktima u zemlji, uključujući ustave entiteta.