Hoće li stati ukraj: Nema više smeće bacati gdje god poželite, stižu kamere!

Jedan od gorućih problema zbog kojih grad Sarajevo izgleda prljavo, nije frekvencija odvoza otpada nego formiranje tzv. divljih deponija. Na područja grada ih je oko 150 detektovanih - kazao je u intervju za Fenu Mirsad Jašarević, direktor KJKP "Rad".

Istakao je da je od njegovog dolaska na čelo ovog preduzeća, od prije 120 dana, počela izrada sistema sprečavanja formiranja divljih deponija koja je sad u fazi završetka, a realizacija bi uskoro treba krenuti na terenu. Radi se o uspostavljanju sistema video nadzora koji će u saradnji sa lokalnom samoupravom, općinama i Ministarstvom unutrašnjih poslova raditi na detekciji i ranom sprečavanju formiranja deponija.

- Završili smo elaborat - studiju i idemo na potpisanje memoranduma i ugovora o saradnji sa lokalnom samoupravom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove. Riječ je o jednom efektnom sistemu koji će riješiti formiranje divljih deponija. Riječ je o uspostavljanju jedne vrste video nadzora, to je jedan od segmenata djelića tog sistema. Krećemo odmah sa realizacijom. U toku sedmice ćemo potpisati memorandume sa MUP-om. Svi su uključeni u ovaj proces. Sam elaborat je urađen na osnovu zakonskog uređenja, našeg profesionalnog iskustva i akademskog usmjerenja. Tako da mogu najaviti jedan okrugli sto i naučnu konferenciju međunarodnog karaktera koja će u septembru biti planirana i održana na ovu temu - kazao je Jašarević.

Čistoća grada

Naglasio je da je u periodu od 120 dana, Uprava ovog preduzeća dijagnosticirala problem javne čistoće grada.

- Kada sam ušao u ovu kuću bio sam nezadovoljan stanjem u gradu kada je u pitanju javna čistoća. Od saradnika sam dobio realizaciju operativnog plana koji govore da se dobro radi posao, i kada ulazite u profesionalnu analizu to jeste stvarno tako. Međutim, stanje na terenu je potpuno drugačije. Tako da sam ja ušao u dijagnosticiranje stvarnog problema i krenuli smo u rješavanje - istakao je Jašarević.

Prema njegovim riječima, mi nemamo određen standard po pitanju kapaciteta izgleda kontejnera, odnosno posuda za prikupljanje otpada.

- To je jedan od uzroka zašto nama grad izgleda prljavo. Inače novogradnja treba da obezbijedi koliko treba da ima kontejnera, odnosno kontejnerskog prostora, zavisno o kojim se objektima radi. Mi smo odmah pokrenuli postupak, formirali radne grupe i to je u fazi završetka. U saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede u završnoj smo fazi izrade standarda gdje ćemo zajedno sa Zavodom za planiranje, Zavodom za izgradnju i lokalnom samoupravom pokušati taj standard uvrstiti i u zakonske forme kada je u pitanju dobijanje građevinske dozvole. Tako da investitori će biti obavezni da tačno odrede kapacitet prilikom samog dobijanja građevinske dozvole i nećemo imati problema kada je u pitanju taj dio - kazao je Jašarević.

Govoreći o svom radu na čelu preduzeća, istakao je da su se i on i Uprava u proteklih 120 dana susreli sa nekoliko velikih kriza a koje su uspješno riješili.

- Odmah po dolasku zatekla me pojava epidemije leptospiroze, gdje smo efektno odgovorili koristeći iskustva i protokole koje smo imali kada je u pitanju bila korona. Mi kao firma smo imali i niz smrtnih slučajeva kada je bila epidemija koronavirusa i bilo je izazovno sve organizirati, ali naši ljudi su uradili posao maksimalno sa 100 posto svojih kapaciteta da bi riješili pojavu leptospiroze. To je jedan od dobrih primjera našeg rada u zadnjih 120 dana. Odmah poslije leptospiroze se pojavila i epidemija bruceloze. Ali uspjeli smo da građevinski završimo i stavimo u funkciju jame za zbrinjavanje animalnog otpada kada je u pitanju infektivni otpad. Mi smo svojim resursima, svojim angažmanom isključivo uspjeli da u rekordnom roku, u jednom danu saniramo probleme - kazao je Jašarević.

Ekipe preduzeća Rad su uložile maksimalne napore da grad Sarajevo bude čist i tokom održavanja Sarajevo Film Festivala.

- Jedan od eklatantnih primjera našeg rada jeste i situacija tokom festivalnih dana. Svi smo bili na terenu, uključujući i Upravu. Politika našeg preduzeća je maksimalno uradimo svoj posao da bi grad bio čist i generalno dobro izgledao - kazao je Jašaravić.

Dodao je da su svi radnici bili svjesni situacije u kojoj se nalazimo za vrijeme epidemije leptospiroze, bruceloze te su dali svoj maksimum. Dali su sve od sebe i kada je u pitanju SFF kako bi ulice grada bile besprijekorno čiste.

Govoreći o mehanizaciji, Jašerević je istakao kako ovo preduzeće ima u planu nabavku određenih strojeva, te je dodao da je i do sada dosta urađeno.

- Neposredno pred SFF uspjeli smo da osposobimo stare mašine koje služe za pranje i dezinfekciju kontejnera. Tako da opet poslije izvjesnog vremena mi peremo i dezinficiramo kontejnere. Imaćemo još jednu mašinu u narednih par dana potpuno funkcionalnu i još bolju, tako da mi zaista radimo svoj dio posla. Kada je u pitanju mehanizacija na samoj deponiji, uspjeli smo da skoro svu mehanizaciju u potpunosti saniramo i dovedemo u upotrebu, tako sada možemo da kažemo da imamo i rezerve - kazao je Jašarević.

Kada je u pitanju korekcija cijena usluga ovog preduzeća, Jašarević je istakao da očekuju malu promjenu cijena, odnosno njeno povećanje.

- Regulatorno tijelo Vlade KS donosi konačnu odluku i vjerujemo da će ta korekcija biti prihvaćena, ona se nije desila 30 godina - kazao je Jašarević.

Dodao je da je Rad velika firma, sa svojim različitim sektorima koji su neophodni da postoje. Rad nije glomazan već holding u malom, kazao je.

Podcrtao je da su jako bitni standardi kada su u pitanju kontejneri, kao i uspostavljanje sistema za sprečavanje divljih deponija.

- Ja sam čovjek koji dolazi iz oblasti kriznog menadžmenta, i jako sam optimističan kada je u pitanju naredni period i zadaci koji su obaveze Rada. Mi u par mjeseci moramo završiti neke stvari koje su u procesu rješavanja, tako sam poprilično siguran da ćemo za godinu dana imati sve potpuno funkcionalno i da će grad izgledati potpuno drugačije. I da ću i ja biti zadovoljan - kazao je.

Istakao je da KJKP "Rad" ispunjava sve operativne planove, te da je sigurno da je čišće nego što je to bilo u nekom ranijem periodu.

Mašine za pranje

- Uspjeli smo da mehanizaciju vratimo u funkciju, uspjeli smo da prepoznamo probleme. Koristimo mašine za pranje kontejnera i dezinfekciju. Nadam se da će u narednih par mjeseci zaista biti ta čistoća primjetno bolja. Bez obzira što ja smatram da je ona i sada bolja i da se vide rezultati našeg rada. U narednih par mjeseci tek ćemo doći do još boljih rezulteta, upravo primjenom ovih nekoliko standarda. U procesu smo nabavke jednog značajnog broja kontejnera, gdje ćemo ići prema lokalnoj samoupravi sa zahtjevima za urbanističku saglasnost, da više nema pomjeranja kontejnera - kazao je Jašarević.

Dodao je da je saradnja sa načelnicima općina dobra, te da svi djeluju sinhornizovano.

Direktor KJKP "Rad" je mišljenja da je za čist grad potrebna i suradnja s građanima.

- Rad ne može sam funkcionirati. Cijelo vrijeme apeliramo i na svijest naših građana da se pridržavaju zakona i pravila kada je u pitanju odlaganje kućnog opada. Ima tu mnogo faktora i svi smo odgovorni. Rad treba da bude inicijator svega, ne samo odvoza otpada. Naša djelatnost je i reciklaža i uticanje na razvoj ekološke svijesti i ja kao direktor smatram sebe odgovornim - kazao je Jašarević.

KJKP "Rad" je pokrenuo i postupke kada je u pitanju pružanje konsalting usluga trećim osobama.

- Mi smo prepoznati u regionu kao vodeća kompanija za upravljanje otpadom, reciklažu, razvoj ekološke svijesti i zaštitu okoliša. Tako da već imamo od drugih komunalnih preduzeća ponude za poslovnu saradnju i nalazimo se u nekim oblicima saradnje kada je u pitanju savjetodavni dio - kazao je Jašarević.