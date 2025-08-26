Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NE SJEĆA SE

Draško Stanivuković zaboravio stan "babe Gospave" od 135 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Banjoj Luci

Stan je kupljen prošle godine, ali se ni do danas ne nalazi u imovinskom kartonu

Draško zaboravio stane "babe Gospave". Avaz

E. T.

26.8.2025

Centralna izborna komisija BiH objavila je novu listu funkcionera koji nisu ispunili zakonsku obavezu prijave imovine nakon izbora 2024. godine, a među 98 imena nalaze se i poznata politička lica koja uporno ignorišu pravila i javnost od gradonačelnika i odbornika, do direktora javnih preduzeća.

Na spisku je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. 

Ne tako davno svi su pričali o njegovom superluksuznom stanu od 135 kvadrata u Banjoj Luci. Taj stan je Stanivuković "dobio od babe Gospave".  Stan je kupljen prošle godine, ali se ni do danas ne nalazi u imovinskom kartonu.

Na ovom LINKU pogledajte spisak svih koji nisu pounili imovinske kartone, a koji je objavio CIK. 

# CIK
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.