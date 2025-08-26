Draško Stanivuković zaboravio stan "babe Gospave" od 135 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Banjoj Luci

Centralna izborna komisija BiH objavila je novu listu funkcionera koji nisu ispunili zakonsku obavezu prijave imovine nakon izbora 2024. godine, a među 98 imena nalaze se i poznata politička lica koja uporno ignorišu pravila i javnost od gradonačelnika i odbornika, do direktora javnih preduzeća.

Na spisku je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.

Ne tako davno svi su pričali o njegovom superluksuznom stanu od 135 kvadrata u Banjoj Luci. Taj stan je Stanivuković "dobio od babe Gospave". Stan je kupljen prošle godine, ali se ni do danas ne nalazi u imovinskom kartonu.

Na ovom LINKU pogledajte spisak svih koji nisu pounili imovinske kartone, a koji je objavio CIK.