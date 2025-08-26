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NE POMIŠLJAJU DA GA SMIJENE

Direktor preduzeća 'Standard' iz Konjica Samir Memić drugi put pravosnažno osuđen za mobing

Drugostepeni sud u Mostaru žalbu Samira Memića odbacio kao neosnovanu

Direktor konjičkog "Standarda" Samir Memić drugi put osuđen za mobing. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

26.8.2025

Dok se čeka konačna tužilačka odluka u predmetu protiv Samira Memića, koji se u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područnom uredu Konjic, vodi protiv Samira Memića, direktora JKP „Standard“ d.o.o. Konjic, osumnjičenog za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, Kantonalni sud u Mostaru je protiv njega donio već drugu, pravosnažnu presudu.

Faksimil pravosnažne presude Suda u Mostaru. Avaz

Tako je Kantonalni sud u Mostaru djelimično uvažio žalbu tužiteljice Džane Krivić, inače uposlenice „Standarda“, na prvostepenu presudu Općinskog suda u Konjicu koju je ona pokrenula radi zaštite od diskriminacije i mobinga. Memićevu žalbu drugostepeni sud je u potpunosti odbacio kao neosnovanu.

Prema pravosnažnoj presudi Kantonalnog suda u Mostaru, utvrđeno je da je tuženi nad tužiteljicom vršio viktimizaciju. To je, kako stoji u presudi, vršio ignorisanjem i neodgovarenjem na molbu tužiteljice za odobrenje korištenja jednog dana godišnjeg odmora, ali i nizom drugih radnji kao što je donošenje rješenja o otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze ili težeg prestupa, raskidanjem radnog odnosa tužiteljice i njenom odjavom osiguranja.

Faksimil pravosnažne presude Suda u Mostaru. Avaz

Inače, prvostepenom presudom je utvrđeno da je tuženik tužiteljici - glavnom knjigovođi „Standarda“ ponižavanjem, degradiranjem, mobingom i viktimizacijom narušio pravo na jednako postupanje diskriminišući je u odnosu na ostale uposlenike. Podsjetimo, predmet koji se u Tužilaštvu HNK vodi protiv Memića odnosi se na namjenska sredstva koja su iz budžeta Grada Konjica dodijeljena „Standardu“ za uređenje Gradske deponije i groblja.

# KONJIC
# SAMIR MEMIĆ
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