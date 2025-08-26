Direktor preduzeća 'Standard' iz Konjica Samir Memić drugi put pravosnažno osuđen za mobing

Dok se čeka konačna tužilačka odluka u predmetu protiv Samira Memića, koji se u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područnom uredu Konjic, vodi protiv Samira Memića, direktora JKP „Standard“ d.o.o. Konjic, osumnjičenog za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 383. Krivičnog zakona FBiH, Kantonalni sud u Mostaru je protiv njega donio već drugu, pravosnažnu presudu.

Tako je Kantonalni sud u Mostaru djelimično uvažio žalbu tužiteljice Džane Krivić, inače uposlenice „Standarda“, na prvostepenu presudu Općinskog suda u Konjicu koju je ona pokrenula radi zaštite od diskriminacije i mobinga. Memićevu žalbu drugostepeni sud je u potpunosti odbacio kao neosnovanu.

Prema pravosnažnoj presudi Kantonalnog suda u Mostaru, utvrđeno je da je tuženi nad tužiteljicom vršio viktimizaciju. To je, kako stoji u presudi, vršio ignorisanjem i neodgovarenjem na molbu tužiteljice za odobrenje korištenja jednog dana godišnjeg odmora, ali i nizom drugih radnji kao što je donošenje rješenja o otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze ili težeg prestupa, raskidanjem radnog odnosa tužiteljice i njenom odjavom osiguranja.