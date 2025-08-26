Ćamil Duraković za "Avaz": Presuda je pravomoćna, CIK mu je oduzeo mandat, ali Dodik se i dalje ponaša kao predsjednik

Politička scena u Bosni i Hercegovini ulazi u novu fazu duboke krize nakon što je Miloradu Dodiku pravosnažno oduzet mandat predsjednika RS, a on nastavlja da se ponaša kao da odluka ne postoji. O tome za „Avaz“ govori Ćamil Duraković, potpredsjednik Narodne skupštine RS, ocjenjujući da je urušen pravni poredak i da institucije slijede „političku avanturu Milorada Dodika“.

To je nelegalno

- Dodik godinama ruši Ustav BiH i podriva zakone, ne samo države nego i entiteta. On stavlja svoje interese ispred interesa građana i institucija. Presuda je pravomoćna, CIK mu je oduzeo mandat, ali on se i dalje ponaša kao predsjednik, saziva sjednice i predlaže mandatara. To je nelegalno – kaže Duraković, dodajući da je „situacija anarhična i bez ikakvog reda“.

Prema njegovim riječima, najava referenduma u RS dodatno urušava ustavni poredak.

- Oni govore o referendumu koji formalno ima uporište, ali je suštinski novo kršenje Ustava. Sve se dešava neoficijelno – bez akata, dokumenata, odluka. Ljudi se boje da se odupru Dodiku zbog njegove političke moći - ističe Duraković.

Duraković naglašava da su najveće žrtve ove krize Bošnjaci i Hrvati u RS te da im je oduzet politički subjektivitet.

Nikakva prava

- Po Ustavu bismo trebali biti ravnopravni i konstitutivni, ali to ovdje nije slučaj. Niko nas ne prepoznaje, isključeni smo iz procesa. To je diskriminacija koja jasno pokazuje da nemamo nikakva prava samo zato što smo Bošnjaci ili Hrvati – naglašava Duraković.

Opozicija u RS, dodaje, djeluje neujednačeno.

Dio je za prijevremene izbore, dio protiv. Čak i unutar SNSD-a postoje podjele. Sve to stvara dodatnu konfuziju – kaže Duraković.

Potpuno isključeno i diskriminisano

Za Durakovića, jedini izlaz je povratak pravnog poretka i poštivanje presuda.

- Milorad Dodik je pravosnažno osuđena osoba. Mandat mu je oduzet i ta priča je završena. Ako to ne bude prihvaćeno, imat ćemo anarhiju i potpuno gubljenje pravne države. On mora da ode i ostavi Narodnu skupštinu. Kriza u RS pokazuje potpunu dezintegraciju ustavnog i političkog poretka. Dok Dodik nastavlja da vlada mimo zakona, građani, posebno Bošnjaci i Hrvati, osjećaju se potpuno isključeno i diskriminisano. Sve oči uprte su u CIK i odluku o prijevremenim izborima, jer bez njih povratak pravnog reda ostaje iluzija – dodaje na kraju Duraković.