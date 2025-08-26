Sebija Izetbegović poručila Zahiragiću: Kada uđeš u političku arenu otvoren si za udarce, ukazat će se prilika da ih i zadaš

Zastupnica SDA u Skupštini KS Sebija Izetbegović se oglasila nakon objave njenog stranačkog kolege Harisa Zahiragića, koji se u zadnje vrijeme našao na meti botova koji vaše za bliske Stranci demokratske akcije.

- Kao hrabri šampion primljenih uvreda, objeda, laži, svakovrsnih gadosti ( što traje godinama), upućenih od političkih protivnika SDA, Alije Izetbegovića, Bakira Izetbegovića a, onda, direktno i mene, šta da kažem osim: u politiku ulaziš kao u arenu, ili što to želiš ili što te oni natjeraju, kao što su mene. Na ledinu. Otvoren si za udarce i moraš ih znati primiti, ali i zadati kad se ukaže prilika a, hvala Bogu dragom, uvijek se ukaže. Nema tu mjesta ocekivanju fer play borbe.