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Sebija Izetbegović poručila Zahiragiću: Kada uđeš u političku arenu otvoren si za udarce, ukazat će se prilika da ih i zadaš

Nije dovoljno biti samo hrabar, mora se znati raditi, puno raditi, dobro raditi, puno učiti od iskusnijih, paziti na svaki potez

Haris Zahiragić i Sebija Izetbegović. Facebook

S. S.

26.8.2025

Zastupnica SDA u Skupštini KS Sebija Izetbegović se oglasila nakon objave njenog stranačkog kolege Harisa Zahiragića, koji se u zadnje vrijeme našao na meti botova koji vaše za bliske Stranci demokratske akcije.

- Kao hrabri šampion primljenih uvreda, objeda, laži, svakovrsnih gadosti ( što traje godinama), upućenih od političkih protivnika SDA, Alije Izetbegovića, Bakira Izetbegovića a, onda, direktno i mene, šta da kažem osim: u politiku ulaziš kao u arenu, ili što to želiš ili što te oni natjeraju, kao što su mene. Na ledinu. Otvoren si za udarce i moraš ih znati primiti, ali i zadati kad se ukaže prilika a, hvala Bogu dragom, uvijek se ukaže. Nema tu mjesta ocekivanju fer play borbe.

Nije dovoljno biti samo hrabar. Mora se znati raditi, puno raditi, dobro raditi, puno učiti od iskusnijih, paziti na svaki potez. Vrijeme je važan faktor. Vjera. Snaga duha. Strpljenje.

Ko voli svoju zemlju i svoj narod sve mora izdržati. Nekad se ne slažem sa Harisom, on zna. Niko nije nepogriješiv. Svakako vjerujem da se uvijek trudi činiti dobro. Borba je pred nama, ne gubiti snagu prije vremena. SDA - poručila je Sebija Izetbegović.

# HARIS ZAHIRAGIĆ
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
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