Tužno sjećanje: Poginulo 180 rudara, a 365 djece ostalo siročad

Na današnji dan 1990. godine u jami Dobrnja-Mramor kod Tuzle dogodila se najveća rudarska nesreća u historiji Bosne i Hercegovine, u kojoj je poginulo 180 rudara.

Eksplozija ugljene prašine nekoliko sati iza ponoći zahvatila je najmlađu smjenu rudara, čiji je prosjek godina bio 27. Preživio je samo jedan rudar, Smajl Imamović, teško povrijeđen. Istraga je pokazala da sektor provjetravanja nije adekvatno funkcionisao, što je omogućilo nakupljanje eksplozivne prašine.

Na posljednjem ispraćaju stradalih rudara okupile su se hiljade građana, a iza poginulih je ostalo 365 djece o kojim je brinuo Fond "26. august". Jama Dobrnja Jug, u kojoj se nesreća dogodila, od tada je zatvorena.

U znak pijeteta, svake godine u Rudnicima Kreka održava se komemoracija uz prisustvo porodica stradalih, rudara i predstavnika vlasti. Tragedija ostaje trajno upozorenje na važnost sigurnosti u rudnicima.