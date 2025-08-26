Hasanović objavio podatke: RS ne bi preživjela bez novca iz Federacije

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović (SDP) objavio je zvanične podatke o prikupljanju i raspodjeli prihoda od indirektnih poreza u BiH.
Podatke objavljujemo u cijelosti.
- U vremenu kada se sve češće i sve bezobzirnije iznose izjave koje direktno napadaju ustavni poredak i državu Bosnu i Hercegovinu, smatram svojom obavezom da javnosti predstavim jasne i nedvosmislene podatke o funkcionisanju sistema indirektnog oporezivanja i njegovoj ulozi u finansiranju države i entiteta.
Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u 2024. godini ukupno je prikupljeno 11.393.488.043,79 KM, i to:
• Federacija BiH: 8.316.108.862,53 KM (72,99%),
• Republika Srpska: 2.870.929.353,63 KM (25,20%),
• Brčko distrikt: 206.449.827,63 KM (1,81%).
Ovi podaci govore sami za sebe: najveći dio prihoda prikuplja se u Federaciji BiH, dok raspodjela prihoda od indirektnih poreza osigurava i finansijsku održivost Republike Srpske i Brčko distrikta. To znači da ekonomska stabilnost manjeg entiteta direktno zavisi od postojanja i funkcionisanja jedinstvenog sistema indirektnog oporezivanja.
Upravo zato, političke izjave kojima se osporava ovaj sistem nisu samo neutemeljene i netačne – one su i opasne. Njihova eventualna realizacija značila bi udar na stabilnost budžeta svih nivoa vlasti, ugrožavanje plata radnika u institucijama, destabilizaciju ekonomije i dovođenje u pitanje svakodnevnog funkcionisanja države. Ukidanje jedinstvenog sistema indirektnih poreza bilo bi ekonomski pogubno upravo za Republiku Srpsku. Federacija bi u tom scenariju imala koristi, ali politika koju zastupam – kao i Socijaldemokratska partija BiH – nikada neće počivati na secesionizmu, destabilizaciji ili rušenju institucija Bosne i Hercegovine. Naprotiv, naš stav je čvrst i nedvosmislen: sistem indirektnog oporezivanja mora ostati nedjeljiv, jer je to temelj fiskalne stabilnosti i jednake pravne zaštite za sve građane i privredne subjekte.
Umjesto da se javnosti serviraju neodgovorne i populističke izjave, svi koji žele dobro Bosni i Hercegovini trebaju raditi na jačanju državnih institucija i mehanizama koji obezbjeđuju stabilnost, jednakost i pravednu raspodjelu prihoda. To je i politička i ekonomska nužnost, a ujedno i pravna obaveza prema Ustavu Bosne i Hercegovine.
Ovo je grafikon i tabelarni prikaz prikupljenih i raspodijeljenih prihoda od indirektnih poreza za period 2022., 2023. i 2024. godinu, kao i za prvih pet mjeseci 2025. godine gdje se može jasno vidjeti po svakoj stavci prihoda koliko ko doprinosi.