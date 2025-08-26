Hasanović objavio podatke: RS ne bi preživjela bez novca iz Federacije

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović (SDP) objavio je zvanične podatke o prikupljanju i raspodjeli prihoda od indirektnih poreza u BiH.

Podatke objavljujemo u cijelosti.

- U vremenu kada se sve češće i sve bezobzirnije iznose izjave koje direktno napadaju ustavni poredak i državu Bosnu i Hercegovinu, smatram svojom obavezom da javnosti predstavim jasne i nedvosmislene podatke o funkcionisanju sistema indirektnog oporezivanja i njegovoj ulozi u finansiranju države i entiteta.

Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u 2024. godini ukupno je prikupljeno 11.393.488.043,79 KM, i to:

• Federacija BiH: 8.316.108.862,53 KM (72,99%),

• Republika Srpska: 2.870.929.353,63 KM (25,20%),

• Brčko distrikt: 206.449.827,63 KM (1,81%).

Ovi podaci govore sami za sebe: najveći dio prihoda prikuplja se u Federaciji BiH, dok raspodjela prihoda od indirektnih poreza osigurava i finansijsku održivost Republike Srpske i Brčko distrikta. To znači da ekonomska stabilnost manjeg entiteta direktno zavisi od postojanja i funkcionisanja jedinstvenog sistema indirektnog oporezivanja.