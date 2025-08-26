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OBJAVLJEN SNIMAK

Haos u Skupštini Doboja: Obezbjeđenje iznijelo odbornike opozicije

Nakon upita odbornika zašto su na dnevnom redu sjednice izostavljene određene tačke

Obezbjeđenje iznijelo odbornike SDS-a i Liste za pravdu i red. Screenshot

I. H.

26.8.2025

U Skupštini Grada Doboja odvija se prava drama. Naime, skupštino obezbjeđenje doslovno je iz sale iznijelo odbornike SDS-a i Liste za pravdu i red.

Nakon upita odbornika SDS-a Stefana Gavrića zašto su na dnevnom redu sjednice izostavljene određene tačke, predsjednik Skupštine ga je više puta opomenuo da se o dnevnom redu samo glasa bez rasprave, te mu dao kaznu udaljavanje sa sjednice.

Na snimku koji je objavila BN televizija, čuje se predsjednik dobojskog parlamenta Zoran Blagojević kako traži od odbornika da se izjasne o udaljavanju Gavrića sa sjednice.

Čuje se i glas odbornika Liste za pravdu i red Miroslava Borojevića koji govori:

- Svi sad uzmite kartone i glasajte da udaljimo čovjeka sa sjednice - nakon što Blagojević govori da i on ima opomenu za takvo ponašanje, te da se i on udaljava sa sjednice.

- Koga izbacujete sa sjednice? - pita Borojević, na šta mu predsjednik Skupštine odgovara:

-Vas.

- Zbog čega, šta sam uradio?, pitao je ponovo Borojević.

-Jeste li dobili riječ? S obzirom da nema rasprave o udaljenju, stavljan na glasanje u daljenje sa sjednice gospodina Borojevića. Ko je za? - pita predsjednik Skupštine Grada Doboja, te odbornici dižu papire na kojima su glasali za udaljavanje.

Nakon što je Gavrić iz SDS-a poručio da neće izaći iz sale, na snimku se čuje i vidi da Blagojević poziva skupštinsko obezbjeđenje da ih izvede vani.

- Neću da izađem- rekao je Gavrić.

Zatim je dodao:

- Možeš me iznijeti, ja izaći neću.

# DOBOJ
# SNSD
# SDS
# SKUPŠTINA
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