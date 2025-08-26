Haos u Skupštini Doboja: Obezbjeđenje iznijelo odbornike opozicije

U Skupštini Grada Doboja odvija se prava drama. Naime, skupštino obezbjeđenje doslovno je iz sale iznijelo odbornike SDS-a i Liste za pravdu i red.

Nakon upita odbornika SDS-a Stefana Gavrića zašto su na dnevnom redu sjednice izostavljene određene tačke, predsjednik Skupštine ga je više puta opomenuo da se o dnevnom redu samo glasa bez rasprave, te mu dao kaznu udaljavanje sa sjednice.

Na snimku koji je objavila BN televizija, čuje se predsjednik dobojskog parlamenta Zoran Blagojević kako traži od odbornika da se izjasne o udaljavanju Gavrića sa sjednice.

Čuje se i glas odbornika Liste za pravdu i red Miroslava Borojevića koji govori:

- Svi sad uzmite kartone i glasajte da udaljimo čovjeka sa sjednice - nakon što Blagojević govori da i on ima opomenu za takvo ponašanje, te da se i on udaljava sa sjednice.