Federalni revizori utvrdili: Konakovićevi kadrovi u MUP-u KS namjestili tender za nabavku helikoptera

Već punih šest godina traje nabavka helikoptera za MUP KS, u kojem kao ministar sjedi Admir Katica (NiP), kadar Elmedina Konakovića, a oni još nisu isporučeni.

Sama nabavka koštala je 35,5 miliona KM, a sa obukom i ostalim troškovima procjenjuje se da će taj iznosi preći i 40 miliona KM, iako su postojala brojna upozorenja da je riječ o nerealno visokom iznosu.

Portal Istraga.ba je još prošle godine objavio izvještaj Ureda za reviziju u FBiH, gdje je utvrđeno da je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS nezakonito potpisalo ugovor s firmom Shot iz Zenice za ovu nabavku.

Djelimično osiguranja sredstva

Revizori su utvrdili da je ugovor nije potpisan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

MUP je, suprotno tenderskoj dokumentaciji, smanjio penale u slučaju kašnjenja isporuke, a ugovorom čak nije ni definisan rok isporuke. Dakle, ako bude kasnila sa isporukom firma Shot će za svaku sedmicu kašnjenja plaćati 0.1 posto vrijednosti ugovora, iako je tenderskom dokumentacijom bilo predviđeno da penali budu 0,5 posto.

- Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, od 15. 8. 2019. godine, pokrenuta je procedura formiranja helikopterske jedinice i nabavke helikoptera te utvrđena obaveza MUP KS da pripremi Elaborat koji će sadržavati način uspostave helikopterske jedinice, proceduru za nabavku i izbor helikoptera, opreme servisa, dozvola, registracije, smještaja, kadrovskih rješenja, edukacije i plana finansiranja. Otvoreni postupak sa međunarodnom objavom, procijenjene vrijednosti 32.500.000 KM, prvi put je pokrenut 2. 12. 2022. godine. Ovaj postupak je poništen 29. 3. 2023. godine jer nije primljena niti jedna prihvatljiva ponuda. Odlukom od 4. 10. 2023. godine ponovno je pokrenut postupak nabavke, a njena procijenjena vrijednost je uvećana i utvrđena u iznosu od 35.500.000 KM. Navedeno je da su sredstva za plaćanje ove nabavke djelimično osigurana u Budžetu za 2022./2023. godinu, a da se Vlada Odlukom od 1. 12. 2023. godinu obavezala da će u periodu 2023–2024. godine osigurati dio nedostajućih sredstava. Iako je Uredbom definisano da DOB sa budžetom za narednu godinu predstavlja osnov za planiranje javnih nabavki, sredstava za ovu nabavku nisu u cijelosti osigurana navedenim aktima - naveli su revizori.

Revizori su dalje naveli da su 22 kompanije preuzele tendersku dokumentaciju, a zaprimljene su samo dvije ponude: Leonardo s.p.a. Italija i SHOT d.o.o. Zenica.

- Komisija je utvrdila da ponuda Leonardo s.p.a. Italija nije uredno uvezana i da dio dokumentacije nije potpisan ili ovjeren pečatom kako se to zahtijevalo tenderskom dokumentacijom, te je ponudu ocijenila neprihvatljivom. Ponuda SHOT d.o.o. Zenica je izabrana kao prihvatljiva ponuda i donesena je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Na ovu Odluku Leonardo s.p.a. Italija je izjavio žalbu u kojoj osporava razloge zbog kojih je komisija odbacila njegovu ponudu, i navodi da ona ne sadrži detaljno obrazloženje za izbor ponude, da ugovorni organ nije uložio ni najmanji napor da formalno-pravni nedostaci njegove ponude budu ispravljeni, da SHOT d.o.o. Zenica neće biti u mogućnosti obezbijediti zahtijevani EASA certifikat - istakli su revizori.

Ured za razmatranje žalbi BiH je tada usvojio žalbu i vratio predmet na ponovni postupak navodeći da je o stručnim i tehničkim pitanjima potrebno iznijeti detaljniji i uvjerljiviji osvrt, a ostali žalbeni navodi su odbačeni.

- Nakon ponovnog uvida i ocjene ponuda, u martu 2024. godine donesena je nova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. I na ovu Odluku o izboru, Leonardo s.p.a. Italija je izjavio žalbu, koju je URŽ odbacio kao neurednu. MUP je 4. 6. 2024. godine sa dobavljačem SHOT d.o.o. Zenica zaključio ugovor o nabavci helikoptera Bell412EPX sa pratećom opremom u vrijednosti od 35.497.800 KM. Iako je tenderskom dokumentacijom definisano da je dobavljač dužan isporučiti helikopter u roku od 24 mjeseca, ugovorom je utvrđeno da je dužan isporuku izvršiti u roku od 24 mjeseca od ispunjenja određenih uslova, kao što su: zaključivanje ugovora, uplata avansa, izjava o vizuelnom izgledu i prihvatanju uslova obuke, potpisivanju detaljne konfiguracije i drugo. Ugovorom je utvrđen i grejs period od 30 dana, koji nije definisan tenderskom dokumentacijom, radi potvrđivanja narudžbe dobavljaču u kojem je potrebno utvrditi elemente kao što su: boja i oznaka helikoptera, boja enterijera, dijela tehničkih elemenata i slično - pišu revizori.

Prema prezentiranim informacijama, Ministarstvo do okončanja revizije nije ispunilo sve ugovorom utvrđene uslove od kojih se računa rok za isporuku helikoptera, kao na primjer nije odredilo boju i oznaku helikoptera, boju enterijera i dizajn. Avansno plaćanje u iznosu od 35% vrijednosti ugovora (12.424.230 KM) izvršeno je u skladu sa ugovorom. Ugovorni organ je zahtijevao, a dobavljač dostavio, garanciju o urednom izvršenju ugovora (10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a) i garanciju za avansno plaćanje sa rokovima važenja do 31. 7. 2026. godine, iz kojih se može naplatiti eventualna kaznena odredba. Rok važenja garancija ističe prije završetka perioda za obračun eventualnih kaznenih odredbi (100 sedmica), što povećava rizik da se neće u slučaju aktivacije i naplatiti. Prema izjavi odgovorne osobe, u slučaju da kaznenu odredbu bude trebalo aktivirati nakon isteka garancija kao sredstvo zaštite pravnog interesa kupca koristi će se pravni lijek kao sredstvo (tužba). Okvirnim elementima ugovora rok isporuke utvrđen je u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja ugovora.

- Međutim, ugovorom je definisano da je rok za isporuku helikoptera 24 mjeseca od ispunjena uslova, a nije nam prezentirano da je Ministarstvo ispunilo ove uslove do okončanja revizije. Također je izmijenjen iznos kaznene odredbe za svaku sedmicu kašnjenja u isporuci helikoptera. Naime, tenderskom dokumentacijom definisana je u visini od 0,5% od vrijednosti ugovora, a ugovorom u visini od 0,1% (maksimalno 10%). Navedeno nije u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama, kojim je utvrđeno da se prilikom dodjele ugovora o nabavi uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati, osim cijene u iznimnim slučajevima - naveli su revizori.

Šest godina

I dok u Sarajevu nabavka traje već šest godina, u isto vrijeme Kantonalna uprava Civilne zaštite ZDK za svega nekoliko mjeseci dobija helikopter. On bi na raspolaganju trebao biti u narednih 30 dana.

Riječ je o helikopteru "Airbus", koji će biti smješten u kasarni Oružanih snaga BiH. U sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova bit će dvije nove posade, koje će biti zadužene za upravljanje helikopterom.

Svrha će biti spašavanje stradalih u nesrećama, kao i reakcije u slučaju požara. Ono što je važno naglasiti da je vrijednost ovog helikoptera 8,2 miliona KM s PDV-om, odnosno skoro pet puta manja od onog koji nabavljaju njihove kolege iz Sarajeva.

Sve to se dešava dok Kanton Sarajevo grca u finansijskim problemima, a da stvar bude gora isplata se vrši po njihovom dolasku, što znači da će dodatno opteretiti već opterećen budžet. Prema posljednjim procjenama ovaj helikopter će stići krajem godine.