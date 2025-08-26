Nakon smrti Azre i Merjem Bećirspahić: Porodilje u Bihaću mogu imati pratnju tokom poroda

Porodilje koje odluče roditi u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću od sada mogu imati osobu od povjerenja po svom izboru uz sebe tokom porođaja.

Ovakva odluka dolazi nakon smrti porodilje Azre Bećirspahić i njene bebe Merjem, a na inicijativu Udruženja „Glas žene“ iz Bihaća, čiji zaključci su usvojeni u Parlamentu FBiH.

Tri godine

Dio ovog udruženja je i Ilda Alibegović, koja je ujedno i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Alibegović kaže da je riječ o jednom najobičnijem ljudskom pravu i da nisu očekivali da će naići na prepreke i blokade, koje su trajale više od tri godine. Pojašnjava da su prvo podnijeli inicijativu na nivou Unsko-sanskog kantona, a onda je to dignuto i na Federalni nivo.

- Nije nam to olakšalo put. Sve je to trajalo tri godine. Dobili smo zeleno svjetlo od Kantonalne vlade, resornog ministarstva, a i kantonalna bolnica se složila, no to nikako nije bilo krenulo u praksi. U drugim državama se to sasvim normalno odvija sa jednim zastorom i sanitarnom odjećom. Mi smo morali napraviti i sobu, što mislim da niti jedna druga bolnica nije napravila – priča Alibegović za „Avaz“.

Poručuje da je bilo i teških trenutaka, nerazumijevanja javnosti, a da oni samu realizaciju nisu mogli provesti, jer oni nisu bolnica.

- Kada sam otišla u Parlament FBiH, to smo inicirale i na nivou Parlamenta FBiH, predali smo to Ministarstvu zdravstva FBiH, Vladi FBiH i odmah se osjetio napredak, pa je bolnica u Bihaću reagirala, no ovdje naša borba nije završena iz razloga što preduslovi koji tamo stoje ometaju izvršenje inicijative – kaže Alibegović.

Čudna pravila

Dodaje da, ako pratnja ne može biti tik uz osobu koja se porađa i ako ne može biti prisutna na carskom rezu, onda ne zna da li je to uopće pratnja.

- Ne razumijem zašto su objavili takva pravila, ako neko treba sjediti u ćošku, onda to nema smisla. Otežava se to pravo, mi očekujemo reakciju i Ministarstva zdravstva FBiH i njihovo uvođenje pravilnika, koji bi trebao biti normalan i koji bi trebale poštovati sve bolnice. Mi smo u inicijativi bili jasni kako ta pratnja treba da izgleda i poštovat ćemo struku – naglašava Alibegović.

Nastavlja se borba

Ističe da, ako se pratnja ne ponaša adekvatno, treba biti odstranjena, to niko ne spori.

- Suština je da muž, partner, momak ne mora biti ta pratnja, nego bilo koja osoba u koju trudnica ima povjerenje. Neki to podržavaju, neki ne, pa je i to otvorilo polemiku. Borba se nastavlja, nećemo odustati, a pozdravljam ovakav, kakav-takav odgovor bolnice u Bihaću, a mi ćemo se boriti da to bude onako kako smo i tražili – zaključila je Alibegović.

Neira Raković iz Udruženja „Glas žene“ iz Bihaća kaže da je smrt Azre i Mejrem Bećirspahić pokrenula niz protesta u Bihaću, a nakon toga je podnesena inicijativa koja je poslije višegodišnje borbe rezultirala uvođenjem mogućnosti pratnje prilikom porođaja u bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.