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PROVODE INICIJATIVU

Nakon smrti Azre i Merjem Bećirspahić: Porodilje u Bihaću mogu imati pratnju tokom poroda

Pozdravljamo potez bolnice, ali kriteriji nisu najjasniji, kaže zastupnica u Parlamentu FBiH i predstavnica „Glasa žene“ Ilda Alibegović

Alibegović s predstavnicama Udruženja „Glas žene“. Ustupljena fotografija

Piše: Sedin Spahic

26.8.2025

Porodilje koje odluče roditi u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću od sada mogu imati osobu od povjerenja po svom izboru uz sebe tokom porođaja.

Ovakva odluka dolazi nakon smrti porodilje Azre Bećirspahić i njene bebe Merjem, a na inicijativu Udruženja „Glas žene“ iz Bihaća, čiji zaključci su usvojeni u Parlamentu FBiH.

Tri godine

Dio ovog udruženja je i Ilda Alibegović, koja je ujedno i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Alibegović kaže da je riječ o jednom najobičnijem ljudskom pravu i da nisu očekivali da će naići na prepreke i blokade, koje su trajale više od tri godine. Pojašnjava da su prvo podnijeli inicijativu na nivou Unsko-sanskog kantona, a onda je to dignuto i na Federalni nivo.

- Nije nam to olakšalo put. Sve je to trajalo tri godine. Dobili smo zeleno svjetlo od Kantonalne vlade, resornog ministarstva, a i kantonalna bolnica se složila, no to nikako nije bilo krenulo u praksi. U drugim državama se to sasvim normalno odvija sa jednim zastorom i sanitarnom odjećom. Mi smo morali napraviti i sobu, što mislim da niti jedna druga bolnica nije napravila – priča Alibegović za „Avaz“.

Poručuje da je bilo i teških trenutaka, nerazumijevanja javnosti, a da oni samu realizaciju nisu mogli provesti, jer oni nisu bolnica.

- Kada sam otišla u Parlament FBiH, to smo inicirale i na nivou Parlamenta FBiH, predali smo to Ministarstvu zdravstva FBiH, Vladi FBiH i odmah se osjetio napredak, pa je bolnica u Bihaću reagirala, no ovdje naša borba nije završena iz razloga što preduslovi koji tamo stoje ometaju izvršenje inicijative – kaže Alibegović.

Čudna pravila

Dodaje da, ako pratnja ne može biti tik uz osobu koja se porađa i ako ne može biti prisutna na carskom rezu, onda ne zna da li je to uopće pratnja.

- Ne razumijem zašto su objavili takva pravila, ako neko treba sjediti u ćošku, onda to nema smisla. Otežava se to pravo, mi očekujemo reakciju i Ministarstva zdravstva FBiH i njihovo uvođenje pravilnika, koji bi trebao biti normalan i koji bi trebale poštovati sve bolnice. Mi smo u inicijativi bili jasni kako ta pratnja treba da izgleda i poštovat ćemo struku – naglašava Alibegović.

Nastavlja se borba

Ističe da, ako se pratnja ne ponaša adekvatno, treba biti odstranjena, to niko ne spori.

- Suština je da muž, partner, momak ne mora biti ta pratnja, nego bilo koja osoba u koju trudnica ima povjerenje. Neki to podržavaju, neki ne, pa je i to otvorilo polemiku. Borba se nastavlja, nećemo odustati, a pozdravljam ovakav, kakav-takav odgovor bolnice u Bihaću, a mi ćemo se boriti da to bude onako kako smo i tražili – zaključila je Alibegović.

Neira Raković iz Udruženja „Glas žene“ iz Bihaća kaže da je smrt Azre i Mejrem Bećirspahić pokrenula niz protesta u Bihaću, a nakon toga je podnesena inicijativa koja je poslije višegodišnje borbe rezultirala uvođenjem mogućnosti pratnje prilikom porođaja u bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću.

Raković: Predložili smo i pravilnik. Screenshot / BHRT

- Prvi je reagirao Dom naroda PFBiH, koji je zatražio od Vlade FBiH i Ministarstva zdravstva da izrade pravni propis. Da ne bi izgubili 90 dana, mi smo odmah izradili i prijedlog pravilnika te ga uputili Vladi FBiH. Cilj je da ga što prije stavimo u funkciju i da olakšamo institucijama, kako bi to bilo što prije u svim porodilištima u praksi – naglašava Raković.

Pojašnjava da je u nekim porodilištima moguća praksa prema internim procedurama, no da je realizacija toga poprilično komplikovana i da se odnosi samo na prirodne porođaje, ali i da ljekar ima diskreciono pravo da odluči o pratnji.

- Zbog toga mi tražimo da Ministarstvo zdravstva u skladu sa zaključcima donese pravilnik koji će biti jedinstven. To više ne bi bilo pravo zdravstvene ustanove. Tražimo da ovo pravo bude po vlastitom izboru tokom cijelog porođaja, bez pismenih zahtjeva, a troškove snosi zdravstvena ustanova. U Bihaću je uvedeno formalno pravo, a zapravo znači niz administrativnih prepreka, to gubi smisao – kaže Raković.

# PORODILIŠTE
# KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ"
# GLAS ŽENE
# ILDA ALIBEGOVIĆ
# NEIRA RAKOVIĆ
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