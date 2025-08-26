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Cvijanović: Odbijanje prijedloga o nominaciji Trampa za Nobelovu nagradu razotkrilo odnose u Predsjedništvu

Komšić i Bećirović zaustavili prijedlog, Cvijanović tvrdi da je riječ o političkom odbijanju, a ne o formalnostima

Cvijanović razočarana nakon sjednice. Armin Durgut/PIXSELL

A. H. K.

26.8.2025

Sjednica Predsjedništva BiH pretvorila se u novi politički sukob nakon što je članica ovog tijela Željka Cvijanović optužila kolege Denisa Bećirovića i Željka Komšića da su blokirali njen prijedlog da se američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nominuje za Nobelovu nagradu za mir. Cvijanović tvrdi da je riječ o političkom odbijanju i "pokazatelju stvarnog stanja unutar Predsjedništva“, dok druga dva člana ističu da njen prijedlog nije bio formalno pripremljen.

- Oni su odbili da se to uopšte razmatra, da dođe tačka na dnevni red, uz objašnjenje da tu nedostaje nekih formalnosti tipa da nije navedena za koju godinu i slično. Ako pogledate pisma koja su stigla od drugih predsjednika država, vidjet ćete da takvi elementi nisu sadržani. Ono što je trebalo da se desi jeste da se da politička podrška, stav jasno iskristalisan u okviru kolektivnog šefa države, kao što je Predsjedništvo BiH, gdje predstavljam 49 posto teritorija, odnosno Republiku Srpsku - rekla je Cvijanović.

Dodala je da i dalje smatra da su prijedlozi o nagradi zasluženi.

- Stojim pri tome da ljudi koji su dali snažan doprinos uspostavljanju mira u svijetu treba da budu nagrađeni na svaki način i poštovanjem i priznanjem, pa čak i simboličnim gestama. Ja mislim da je Donald Tramp svakako čovjek koji treba da nosi najviše zasluga i dostignuća koja smo mogli da vidimo u ovih nekoliko mjeseci - kazala je ona.

Iz kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića jučer je saopćeno da Cvijanović nije pripremila formalno dovoljno materijala za uvrštavanje tačke u dnevni red.

- Naime, Cvijanović nije pripremila dostatan materijal za tačku dnevnog reda u vezi sa kandidaturom američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir - izjavio je šef Bećirovićevog kabineta Alija Kožljak, dodajući da su Komšić i Bećirović samo tražili da se dostave potrebni dokumenti kako bi se prijedlog uopće mogao razmatrati.

# PREDSJEDNIŠTVO
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# NOBELOVA NAGRADA ZA MIR
# DONALD TRAMP
# BIH
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