Parlamentarca Razima Halkića bivša supruga prijavila da je pretukao

Federalni zastupnik Razim Halkić prijavljen je sinoć za nasilje u porodici. Halkića je, kako saznaje Istraga, MUP-u Unsko-sanskog kantona prijavila bivša supruga.

Pripadnici MUP-a su o svemu obavijestili Tužilaštvo USK. U obavijesti je navedeno da je E.M. iz Cazina prijavila da ju je pretukao bivši suprug Razim Halkić.

Oštećena je upućena na liječnički pregled. Na licu je imala vidljive povrede.

Halkić je zastupnik SDP u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH izabran na Općim izborima 2022. godine, a predsjednik je i SDP-a USK.