Halkić za "Avaz": Bivšu suprugu nisam dodirnuo, iskoristila je što sam djetetu donio poklon, želi mi uništiti političku karijeru

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Razim Halkić (SDP), nakon navoda njegove bivše supruge da je pretukao, kazao je za "Dnevni avaz" svoju stranu priče.

Kaže da se od te supruge razveo prije više od godinu dana, da joj je ostavio i stan koji je stekao prije braka s njom te da je otišao da živi kao podstanar.

- Konstantno mi prati, konstantno mi pravi probleme. Ona već godinu i po pokušava iscenirat ovu situaciju samo da mi uništi političku karijeru. Izbjegavam svaki susret s njom, jučer sam otišao da djetetu donesem poklon s putovanja, mislio sam da je ona na poslu, a bila je u kući. Iskoristila je priliku za verbalni napad na mene. Postoji prijava od prošle godine iz avgusta u Bosanskoj Krupi, kada je došla meni za stol, prevrnula ga, vrištala, pratila me nekoliko me puta. Imate policijske izvještaje o tome. Više puta sam je prijavljivao, izbjegavao sam je. Ona je mene verbalno napala i pozvala policiju, rekla je da sam ja nju napao, nisam je ni dodirnuo - kaže Halkić za "Avaz".

Dodaje da ona želi na svaki način da ga osramoti i uništi.