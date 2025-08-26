Granična policija BiH istražuje navode o tome da je Dodik imao tretman VIP osobe na aerodromu u Banjoj Luci

Granična policija Bosne i Hercegovine informira građane Bosne i Hercegovine i javnost u vezi prelaska državne granice g. Milorada Dodika 21. augusta 2025. godine na Međunarodnom aerodromu Banja Luka, a nakon što su u medijima objavljene određene informacije. Granična policija BiH provjerava sve navode i dostupne činjenice vezane za ovaj događaj, a kako bi se utvrdilo činjenično stanje i istinite informacije.

Tim povodom, obavještavamo javnost da je u skladu sa članom 27. Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave (Službeni glasnik BiH, broj 103/14 i 84/16) propisano dostavljanje najave za prelazak državne granice VIP osobe Graničnoj policiji BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa BiH, što je ujedno i jedini uslov za prioritetan prelazak državne granice određene osobe, samim tim i postupanje Granične policije BiH prema određenoj osobi zavisi od sadržaja navedene najave.

Naloženo je, istovremeno, da Sektor za profesionalne standarde i unutarnju kontrolu Granične policije BiH formira predmet i provede preliminarne provjere u vezi s postupanjem policijskih službenika Granične policije BiH u navedenom slučaju.

U svrhu davanja tačnih informacija za našu javnost, ističemo da Granična policija BiH funkcionira na zakonskim i podzakonskim propisima te ostaje ustrajna u zaštiti državne granice i odgovorno poduzima sve mjere i radnje kako bi se zaštitila državna granica i očuvala sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine.

Policijski službenici Granične policije Bosne i Hercegovine, prilikom obavljanja graničnih provjera nad licima, postupaju u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli i odredbama Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave kojom prilikom su, između ostalog ovlašteni da obave provjere u potražnim i drugim evidencijama, što se odnosi i na evidencije koje vode drugi nadležni organi. Podaci iz službenih evidencija koji se vode u Graničnoj policiji BiH na osnovu Zakona o graničnoj kontroli, mogu se koristiti isključivo u svrhe propisane članom 2. navedenog zakona i to radi osiguranja nepovredivosti državne granice, zaštite života i zdravlja ljudi, sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, te otkrivanja i pronalaska njihovih počinilaca, sprečavanja nezakonitih prekograničnih migracija i sprečavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost. Granična policija BiH u svim slučajevima prelaska državne granice postupa u skladu sa svojim nadležnostima i u skladu sa naloženim mjerama nadležnih organa.

Predlažemo da se ubuduće, radi pravovremenog i istinitog informiranja javnosti, sadržaj tekstova o Graničnoj policiji BiH, koji se planiraju objaviti u javnosti, prethodno provjere kod zvaničnih izvora informacija u Graničnoj policiji BiH, odnosno obrate Sektoru za administrativno-tehničku podršku i odnose sa javnošću Granične policije BiH.

Podsjećamo, u medijima se pojavila informacija da je Milorad Dodiku omogućen VIP tretman prilikom prelaska granice, iako više nije predsjednik entiteta.