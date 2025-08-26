Komšić poželio dobrodošlicu novom njemačkom ambasadoru: "Njemačka važan partner na putu ka EU"

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić primio je u posjetu novoimenovanog ambasadora Savezne Republike Njemačke Alfreda Granasa. Komšić je istakao da Bosna i Hercegovina i Njemačka imaju bliske političke i kulturne veze, kao i razvijenu ekonomsku saradnju u mnogim oblastima.

On je zahvalio na snažnoj podršci Njemačke evropskoj perspektivi BiH i na opredijeljenosti da se nastavi partnerska saradnja i pomoć, posebno u procesu evropskih i evroatlantskih integracija.

- Njemačka je veoma važna zemlja za Bosnu i Hercegovinu, ne samo zbog razvijenih bilateralnih odnosa i saradnje, već i zbog snažnog fokusa na reformskim i integracionim procesima na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u - poručio je Komšić.

On je naglasio i značaj Berlinskog procesa, koji, uz podršku zemalja Zapadne Evrope, može dati dodatni podstrek evropskim integracijama BiH.

Novoimenovani ambasador Alfred Granas u svom obraćanju istakao je da mu je namjera da tokom mandata radi na produbljivanju prijateljskih odnosa i jačanju trideset godina duge i plodne bilateralne saradnje. On je ponovio punu podršku Njemačke putu BiH ka Evropskoj uniji i reformskim procesima, "na dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine".

Na kraju ceremonije, Komšić je ambasadoru Grannasu poželio uspješnu diplomatsku misiju, uz uvjerenje da će njegov mandat doprinijeti jačanju političkih i bilateralnih odnosa.