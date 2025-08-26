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SAOPŠTENJE

GRAS: Večeras izmjene gradskog saobraćaja na relaciji Ilidža-Baščaršija

Tramvajska linija broj tri, Ilidža-Baščaršija u navedenom periodu će saobraćati do okretnice Čengić Vila

Noćni prevoz umjesto tramvajima će se obavljati autobusima. Fena

FENA

26.8.2025

Zbog izvođenja radova na istovaru i ugradnji opreme semafora-portali doći će do privremene izmjene u gradskom saobraćaju večeras od 21.00 sati do 27. avgusta do 04.00 sata na saobraćajnici Zmaja od Bosne na potezu od raskrsnice Zmaja od Bosne-Halida Kajtaza u smjeru prema Baščaršiji do raskrsnice Zmaja od Bosne-Vrbanja-Fra Anđela Zvizdovića.

Tramvajska linija broj tri, Ilidža-Baščaršija u navedenom periodu će saobraćati do okretnice Čengić Vila, od Čengić Vile do Baščaršije će saobraćati autobusi.

Trasa kretanja autobusa je od Čengić Vile do Pofalića, zatim skreće desno kroz ulicu Hamdije Čemerlića, Grbavička i daljetrolejbuskom trasom do mosta Skenderija i nastavljaustaljenom trasom tramvaja do Baščaršije. Od Baščaršije saobraća ustaljenom trasom tramvaja prema Čengić Vili.

Autobuska komercijalna linija 31e Vijećnica-Dobrinja u navedenom periodu će saobraćai ustaljenom trasom do Pofalića, zatim skreće desno kroz ulicu Hamdije Čemerlića, Grbavička i dalje trolejbuskom trasom do mosta Skenderija i nastavlja ustaljenom trasom do Vijećnice. Od Vijećnice prema Dobrinji saobraća ustaljenom trasom do Dobrinje.

Noćni prevoz umjesto tramvajima će se obavljati autobusima na relaciji Ilidźa-Baščaršija i nazad, navode iz GRAS-a. 

# GRAS
# SAOBRAĆAJ
# IZMJENA REŽIMA
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