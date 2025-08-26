Bećirović: Cilj Cvijanović nije bio poštivanje Trampa, malo je falilo da Dodik Putina predloži za Nobelovu nagradu





U najtežim danima SAD su pružale podršku njenom napretku, suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Oni su među prvim priznali BiH, a već u avgustu 1992. godine su počeli diplomatske odnose s nama.

- Ambasada u Sarajevu je otvorena 1994. godine. Sve je urađeno uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Postavlja se pitanje šta je cilj najbliže saradnice bivšeg predsjednika RS. Njen cilj nije ni poštovanje naroda SAD niti predsjednika SAD. Njen pravi cilj nije rasprava o nominaciji o Nobelovoj nagradi za mir, jer bi tada dostavila konkretan prijedlog. Tako je u startu spriječila da se to uvrsti na red. Ona i njen mentori pokušavaju tako prikriti stanje s bivšim predsjednikom RS, želi BiH predstaviti u negativnom svjetlu i skloniti se s liste sankcionisanih lista u SAD - rekao je Bećirović.

Dodao je da odnosi sa SAD su za njih strateško opredjeljenje.

- Mi želimo članstvo u NATO-u i EU, za razliku od proruskih čelnika RS. Bez podrške SAD teško možemo realizirati strateške ciljeve, zato nastavljamo snažno raditi s administracijom Trampa. U obrazloženju je ciljano pobjegla od prvog mandata Trampa, kada je sankcionisao one koji su nasrtali na mir i mi to cijenimo. Cijenimo stav Trampove administracije i u drugom mandatu, kada je Dodik udario na ustavni poredak. Tada je Rubio pozvao partnere da zaustave destabilizirajuće poteze. SAD su osudile njihove postupke kojima se dovodi pitanje BiH. Dobre odnose sa SAD održavaju EU, kao i islamske zemlje. Mi smo uvijek imali dobre odnose sa SAD, s time ćemo nastaviti, niko nas neće posvađati sa SAD. Ogromna većina građana razumije zašto ovo govorimo. Dodik je za Russia Today rekao da Moskva vodi ispravnu vanjsku politiku i da je imala pravo da napadne Ukrajinu i da je Putin humanista. Malo je falilo da Dodik Putina predloži za Nobelovu nagradu za mir. Za razliku od prevrtljivih, moj pristup je kristalno jasan. Dokazat ću da smo partner od povjerenja. Imao sam niz sastanaka sa zvaničnicima iz SAD i uvjerio se da imamo prijatelje u njima - naglasio je Bećirović.