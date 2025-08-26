Udruženje "Glas žene": Razim Halkić nam se ranije obraćao da je izložen nasilju bivše supruge

Nakon informacija u javnosti o navodima da je Razim Halkić počinio nasilje nad suprugom, oglasila se organizacija Glas žene Bihać. Poručuju da je nasilje neprihvatljivo bez obzira na počinioca i žrtvu, ali naglašavaju važnost sagledavanja svih okolnosti.

- Kao organizacija koja se dosljedno zalaže za nultu toleranciju na nasilje, želimo jasno reći da nasilje nije prihvatljivo, bez obzira na to ko je počinilac, a ko žrtva, jer nasilje ne potječe isključivo od jednog spola.

Ovaj slučaj, međutim, zahtijeva posebno razmatranje. Riječ je o osobi koja se u ranijem periodu obraćala našoj organizaciji tvrdeći da je i sam bio izložen nasilju, iznoseći niz detalja i podnoseći prijave nadležnim institucijama.

Uprkos tome, zbog svog javnog i političkog života izbjegavao je da o tome javno govori. Istovremeno, on je bio jedan od onih koji su se aktivno zalagali za uvođenje femicida kao krivičnog djela i pokazivao izniman senzibilitet za problematiku nasilja nad ženama, čak i u trenucima kada je i sam bio izložen nasilju.

Zbog toga smatramo da je od presudne važnosti da institucije sagledaju sve okolnosti, uključujući i ranije prijave, prije donošenja bilo kakvih odluka.

Glas žene Bihać poziva javnost i medije da izbjegnu stvaranje "javne presude“ prije nego što nadležni organi okončaju postupak.

Samo cjelovito i nepristrasno sagledavanje činjenica može dovesti do istine i zaštite svih uključenih - navedeno je u saopćenju.